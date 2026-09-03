Ángela Aguilar confiesa que cambiaría la fama por llevar una vida normal

Ángela Aguilar pasó meses sin salir de casa por miedo a sufrir agresiones

Durante una entrevista con Jomari Goyso, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre si en algún momento había sentido miedo de salir. La cantante reconoció que, como cualquier persona, ha tenido temores, aunque admitió que algunas experiencias recientes fueron especialmente difíciles para ella.

“Como todo y como todos vivimos con ciertos miedos y así”, aseguró.



Ángela Aguilar hizo frente a las críticas y provocaciones de Karol Sevilla (Instagram / Ángela Aguilar)

Sin hacer mención de los ataques que la joven ha recibido desde que confirmó su romance con Christian Nodal, Jomari señaló que, independientemente de las opiniones que puedan existir alrededor de lo ocurrido, algunas experiencias pudieron haber tenido un fuerte impacto en ella.

“Sí, me ha tocado no tan padre”, reconoció la intérprete.

Al hablar específicamente de cómo esas experiencias modificaron su comportamiento, Ángela reveló que durante un tiempo dejó prácticamente de salir de su casa. Explicó que anteriormente tenía la costumbre de hacer actividades sola, pero algunas agresiones hicieron que comenzara a sentirse vulnerable.

“Duré como dos o tres meses sin salir de mi casa en lo absoluto porque me pasó, yo era muy de salir sola y de repente como que viví una que otra agresión que dije: ‘No, ya’. Y dejé de salir”, contó.

Ante esta situación, la cantante recurrió al acompañamiento de una psicóloga, quien le recomendó comenzar nuevamente a salir de manera gradual para evitar que el miedo terminara limitando por completo su vida.

“Pero luego la psicóloga me dijo que tenía que salir. Las primeras tres veces mi mamá me acompañó al súper. Mi mamá es lo máximo”, explicó.