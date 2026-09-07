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Espectáculos

Ángela Aguilar pone pausa a su boda religiosa con Christian Nodal por la inseguridad en Zacatecas

Aunque la pareja se casó en 2024, Ángela Aguilar aseguró que todavía planean realizar una ceremonia en Zacatecas cuando existan mejores condiciones.
lun 07 septiembre 2026 02:56 PM
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Christian Nodal y Ángela Aguilar
Christian Nodal y Ángela Aguilar (RRSS)

Ángela Aguilar y Christian Nodal todavía tienen una boda pendiente. Aunque la pareja contrajo matrimonio por el civil en 2024, la cantante confirmó que mantienen la intención de realizar una ceremonia religiosa en Zacatecas, pero por ahora sus planes tendrán que esperar debido a la situación de inseguridad que atraviesa el estado.

La intérprete explicó que no quiere organizar una celebración que implique trasladar a un gran número de familiares e invitados mientras las condiciones no sean las adecuadas. Para Ángela, la prioridad es que el evento pueda realizarse sin poner a nadie en riesgo.

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Ángela Aguilar explica por qué su boda con Christian Nodal tendrá que esperar

Ángela Aguilar habló sobre sus planes matrimoniales durante una entrevista con Alex Rodríguez para el programa Siéntese Quien Pueda, grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España. Ahí dejó claro que la ceremonia continúa entre sus planes, aunque por el momento existe un motivo de peso para aplazarla.

“Tiene que pasar. El tema es que quiero que esté bien y también siento que vivimos un susto por allá en Zacatecas”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron junto el cumpleaños 22 de la cantante. (Instagram)

Ángela, quien también es representante cultural de Zacatecas, explicó que actualmente no considera prudente organizar una celebración de grandes dimensiones en el estado.

“Sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar. Ahorita estamos tristemente viviendo una época muy peligrosa y muy difícil”, agregó.

La cantante también reveló qué tendría que ocurrir para que finalmente puedan llevar a cabo la ceremonia en la cúpula de Sayago, lugar que la pareja habría elegido para celebrar su matrimonio. “Cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila”, señaló.

La decisión llega después de años de atención mediática alrededor de su relación con Nodal. Desde que comenzaron su romance, ambos han enfrentado cuestionamientos, especialmente por la manera en que inició su historia después de la separación del cantante y Cazzu.

A pesar de las críticas, Ángela ha insistido en que su relación con Christian es auténtica. Durante la misma entrevista reconoció que estar bajo el escrutinio público también les ha dejado aprendizajes y momentos en los que han tenido que asumir sus errores.

“Yo siento que ha sido, pues mucho aprendizaje para los dos. Hay algunas cosas que decimos bien, a veces metemos la pata, al final del día, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero al final del día es un cariño más allá de postear una foto, que somos un equipo”, expresó.

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Ángela Aguilar defiende su relación con Christian Nodal

Uno de los temas que Ángela Aguilar quiso dejar claro fue que, desde su perspectiva, ni ella ni Chrisntian Nodal han obtenido un beneficio económico de la polémica que rodea a su relación. Por el contrario, aseguró que la exposición también les ha generado consecuencias.

“Ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto. Es más, al revés, nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo y eso es lo bonito de nosotros, que cuando nos ves, sabes que es real”, afirmó.

La cantante también habló de la diferencia entre la imagen que el público tiene de ellos y la vida que comparten en privado. Recordó que ambos son jóvenes y tienen intereses que poco tienen que ver con las polémicas que constantemente aparecen en redes sociales.

“Christian tiene 27 años, yo tengo 22. Estamos chavos, nos gustan cosas padres. Él está obsesionado con anime y acaban de abrir una tienda en Los Ángeles”.

Ángela reconoció que vivir una relación frente a millones de personas no ha sido sencillo, aunque también destacó el respaldo que ha recibido de algunos de sus seguidores. Como ejemplo, mencionó los videos que compartió durante los Premios Juventud, los cuales, según dijo, alcanzaron 25 millones de reproducciones.

“Hay muchos ojos buenos y malos, pero ahí están, entonces hay que darles un show”, dijo entre risas.

La intérprete también habló de las fans que viajaron desde México y Estados Unidos hasta Marbella para acompañarla. Según explicó, algunas de ellas se han involucrado de manera cercana con su carrera y con los momentos complicados que ha vivido.

“Son como unos ángeles que me acompañan. Ellas se sienten parte de la lucha, de tener este tema de que nadie apague tu voz, que sigas trabajando, que el miedo no te pare”, expresó.

Ángela también agradeció el espacio que tuvo en la entrevista y reconoció que no siempre resulta sencillo encontrar apoyo público cuando una relación está rodeada de críticas.

“No es lo que está de moda apoyarnos y te agradezco mucho, me siento muy tranquila contigo. Me siento muy feliz”, finalizó.

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Ángela Aguilar Christian Nodal

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