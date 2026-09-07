Ángela Aguilar pone pausa a su boda religiosa con Christian Nodal por la inseguridad en Zacatecas

Ángela Aguilar defiende su relación con Christian Nodal
Uno de los temas que Ángela Aguilar quiso dejar claro fue que, desde su perspectiva, ni ella ni Chrisntian Nodal han obtenido un beneficio económico de la polémica que rodea a su relación. Por el contrario, aseguró que la exposición también les ha generado consecuencias.
“Ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto. Es más, al revés, nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo y eso es lo bonito de nosotros, que cuando nos ves, sabes que es real”, afirmó.
La cantante también habló de la diferencia entre la imagen que el público tiene de ellos y la vida que comparten en privado. Recordó que ambos son jóvenes y tienen intereses que poco tienen que ver con las polémicas que constantemente aparecen en redes sociales.
“Christian tiene 27 años, yo tengo 22. Estamos chavos, nos gustan cosas padres. Él está obsesionado con anime y acaban de abrir una tienda en Los Ángeles”.
Ángela reconoció que vivir una relación frente a millones de personas no ha sido sencillo, aunque también destacó el respaldo que ha recibido de algunos de sus seguidores. Como ejemplo, mencionó los videos que compartió durante los Premios Juventud, los cuales, según dijo, alcanzaron 25 millones de reproducciones.
“Hay muchos ojos buenos y malos, pero ahí están, entonces hay que darles un show”, dijo entre risas.
La intérprete también habló de las fans que viajaron desde México y Estados Unidos hasta Marbella para acompañarla. Según explicó, algunas de ellas se han involucrado de manera cercana con su carrera y con los momentos complicados que ha vivido.
“Son como unos ángeles que me acompañan. Ellas se sienten parte de la lucha, de tener este tema de que nadie apague tu voz, que sigas trabajando, que el miedo no te pare”, expresó.
Ángela también agradeció el espacio que tuvo en la entrevista y reconoció que no siempre resulta sencillo encontrar apoyo público cuando una relación está rodeada de críticas.
“No es lo que está de moda apoyarnos y te agradezco mucho, me siento muy tranquila contigo. Me siento muy feliz”, finalizó.