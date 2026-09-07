Ángela Aguilar pone pausa a su boda religiosa con Christian Nodal por la inseguridad en Zacatecas

Ángela Aguilar explica por qué su boda con Christian Nodal tendrá que esperar

Ángela Aguilar habló sobre sus planes matrimoniales durante una entrevista con Alex Rodríguez para el programa Siéntese Quien Pueda, grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España. Ahí dejó claro que la ceremonia continúa entre sus planes, aunque por el momento existe un motivo de peso para aplazarla.

“Tiene que pasar. El tema es que quiero que esté bien y también siento que vivimos un susto por allá en Zacatecas”, dijo la hija de Pepe Aguilar.



Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron junto el cumpleaños 22 de la cantante. (Instagram)

Ángela, quien también es representante cultural de Zacatecas, explicó que actualmente no considera prudente organizar una celebración de grandes dimensiones en el estado.

“Sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar. Ahorita estamos tristemente viviendo una época muy peligrosa y muy difícil”, agregó.

La cantante también reveló qué tendría que ocurrir para que finalmente puedan llevar a cabo la ceremonia en la cúpula de Sayago, lugar que la pareja habría elegido para celebrar su matrimonio. “Cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila”, señaló.

La decisión llega después de años de atención mediática alrededor de su relación con Nodal. Desde que comenzaron su romance, ambos han enfrentado cuestionamientos, especialmente por la manera en que inició su historia después de la separación del cantante y Cazzu.

A pesar de las críticas, Ángela ha insistido en que su relación con Christian es auténtica. Durante la misma entrevista reconoció que estar bajo el escrutinio público también les ha dejado aprendizajes y momentos en los que han tenido que asumir sus errores.

“Yo siento que ha sido, pues mucho aprendizaje para los dos. Hay algunas cosas que decimos bien, a veces metemos la pata, al final del día, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero al final del día es un cariño más allá de postear una foto, que somos un equipo”, expresó.