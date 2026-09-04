Ángela Aguilar admite que fue “inconsciente y arrogante” en algunas etapas de su vida

Durante una conversación con Jomari Goyso, Ángela habló con franqueza sobre la presión de llevar el apellido Aguilar, los errores que cometió mientras crecía y la exposición que ha acompañado su vida desde que era niña.

La intérprete de música mexicana explicó que desde pequeña sintió una enorme responsabilidad por pertenecer a una familia con una larga trayectoria artística.

Ángela recordó que su padre, Pepe Aguilar, siempre le enseñó la importancia de respetar el apellido familiar y de valorar el trabajo que hay detrás de una carrera musical. Sin embargo, reconoció que esa responsabilidad también se convirtió, en algunos momentos, en una presión difícil de manejar.



Ángela Aguilar celebra el cumpleaños 27 de su hermano Leonardo Aguilar (Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recor)

"Muchas veces por niña dije cosas equivocadas, ahorita veo entrevistas y me da pena; lo que fue difícil fue crecer con el público porque me vieron en todas las etapas , en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes, siento que me vi de muchas formas me expuse, siento que eso es lo más difícil", aseguró.

Ángela también reconoció que lo más complicado para ella ha sido atravesar la adolescencia frente al público y saber que cada una de sus etapas quedó registrada.

Para la artista, equivocarse es una parte natural del crecimiento, pero hacerlo bajo los reflectores puede tener consecuencias muy diferentes.

“Cuando estás creciendo te puedes equivocar, pero ahora equivócate enfrente de toda Latinoamérica y que no te lo dejen descansar jamás”, reflexionó

