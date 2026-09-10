Belinda dará concierto gratuito el 15 de septiembre, te contamos todos los detalles

Belinda dará un concierto gratuito en Valle de Bravo el 15 de septiembre

La cita será en el Jardín Central de Valle de Bravo, uno de los principales puntos de reunión del Pueblo Mágico. De acuerdo con el programa difundido por el municipio, las actividades comenzarán a las 18:00 horas y el acceso será libre para todo el público.



Belinda (Instagram)

El anuncio fue compartido por Michelle Núñez, presidenta municipal de Valle de Bravo, a través de sus redes sociales. En un video, Belinda invitó personalmente a sus seguidores a acompañarla en esta celebración.

“Amigos de Valle de Bravo, estoy muy emocionada porque nos vemos este 15 de septiembre para celebrar juntos la Independencia de México, este día tan especial. Me emociona demasiado verlos en este concierto, así que ahí nos vemos. No falten para celebrar juntos”, dijo la cantante.