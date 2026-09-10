Belinda ya tiene plan para celebrar las fiestas patrias. La cantante se presentará el próximo 15 de septiembre en Valle de Bravo, Estado de México, donde ofrecerá un concierto gratuito como parte de las actividades por el Grito de Independencia.
Belinda dará concierto gratuito el 15 de septiembre, te contamos todos los detalles
Belinda dará un concierto gratuito en Valle de Bravo el 15 de septiembre
La cita será en el Jardín Central de Valle de Bravo, uno de los principales puntos de reunión del Pueblo Mágico. De acuerdo con el programa difundido por el municipio, las actividades comenzarán a las 18:00 horas y el acceso será libre para todo el público.
El anuncio fue compartido por Michelle Núñez, presidenta municipal de Valle de Bravo, a través de sus redes sociales. En un video, Belinda invitó personalmente a sus seguidores a acompañarla en esta celebración.
“Amigos de Valle de Bravo, estoy muy emocionada porque nos vemos este 15 de septiembre para celebrar juntos la Independencia de México, este día tan especial. Me emociona demasiado verlos en este concierto, así que ahí nos vemos. No falten para celebrar juntos”, dijo la cantante.
Belinda prepara una noche de música y fiesta mexicana
La presentación de Belinda será uno de los principales atractivos de la celebración en Valle de Bravo. Por tratarse de un evento gratuito y abierto al público, se espera una importante asistencia tanto de habitantes del municipio como de visitantes que aprovechen la fecha para visitar el Pueblo Mágico.
La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 22:00 horas. El concierto de la cantante forma parte de la programación musical preparada para esa noche; algunos reportes ubican su presentación después del Grito, alrededor de las 22:30 horas.
Hasta ahora no se ha dado a conocer un setlist oficial de la presentación, por lo que todavía no está confirmado qué canciones interpretará la cantante durante la celebración.
Belinda se suma a los conciertos del 15 de septiembre
La presentación de Belinda forma parte de una amplia cartelera de espectáculos que se realizarán en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México con motivo de las fiestas patrias.
En la Ciudad de México también habrá diferentes conciertos gratuitos en las alcaldías. Entre los artistas anunciados están Paty Cantú en la alcandía Miguel Hidalgo, Aleks Syntek en Benito Juárez y El Gran Silencio en Xochimilco.
Mientras tanto, en el Zócalo capitalino, Intocable será el encargado del concierto principal previo a la ceremonia del Grito que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con su presentación en Valle de Bravo, Belinda se suma así a las celebraciones del 15 de septiembre y prepara una noche de música para sus seguidores en uno de los destinos turísticos más conocidos del Estado de México.