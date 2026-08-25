Belinda revela cómo se prepara para interpretar a Florence Cassez

Belinda estudiará francés y tendrá una transformación física

El reto no será únicamente actoral, Belinda reveló que una parte importante de la serie estará hablada en francés, por lo que ya comenzó a tomar clases y a trabajar en la pronunciación y el acento de Florence Cassez.

“Entre el 40 y el 50 por ciento de la serie también es en francés, así que voy a tener que hablar mucho en el idioma y estoy en eso: tomando clases, estudiando, metiéndome mucho más en el personaje y viendo entrevistas todos los días”, explicó.

Belinda (Andrés Gar Luján)

La actriz incluso ha recurrido a las entrevistas de Cassez para identificar detalles de su manera de hablar: “Voy caminando y me pongo a escuchar entrevistas para identificar su tono o las pausas cuando habla. Es una preparación de muchos meses y, obviamente, acompañada de un gran director como Beto Hinojosa. Él ha hecho proyectos espectaculares y con un gran equipo”, agregó.

En este proceso cuenta con una ayuda cercana: su mamá, quien es francesa y habla el idioma con fluidez: “Lo bueno es que mi mamá también lo es y me ayuda mucho con el acento, lo habla a la perfección. Siempre me dice: ‘No, dilo así’. Eso me encanta porque, de alguna manera, convivo con ella en la casa y me corrige mucho”, comentó.

Belinda también adelantó que su caracterización incluirá cambios físicos para acercarse a la apariencia de Cassez: “Además, va a haber una transformación física para parecerme a ella”, señaló.

La intérprete aseguró que este tipo de transformaciones son parte de lo que más disfruta de su carrera. Recordó que para otros personajes también ha modificado su imagen y su voz.

Belinda obtuvo una orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital (Instagram / Belinda)

“Siempre escojo personajes con los que me tengo que transformar. Es muy curioso, pero así ha sido. En ¿Quién lo mató? me puse peluca, brackets y cambié la voz. Lo mismo ocurrió en Carlota y en Mentiras, donde interpreto a Daniela que es judía y a una fresa de los ochenta. Supongo que es ese lado mío al que le gusta ser diferente, hacer cosas distintas, retarme a mí misma y decir: ‘Yo puedo’. Quiero hacer cosas que vayan más allá de lo que normalmente imagino que puedo hacer”, explicó.

La preparación también incluye una investigación exhaustiva por parte del equipo de producción: “Hemos hecho una investigación muy extensa. Te puedo contar que estamos completamente informados y tenemos acceso a prácticamente todos los datos disponibles, pero ya verán la serie y todo lo que hay detrás. Se van a sorprender mucho”, adelantó.

Mientras trabaja en la serie, Belinda también se prepara para regresar al teatro con Mentiras All Stars, donde volverá a interpretar a Daniela a partir del 12 de septiembre.