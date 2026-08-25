Belinda se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera como actriz: interpretar a Florence Cassez en una nueva serie inspirada en el polémico caso que durante años ocupó los titulares en México y Francia. El proyecto, cuyo estreno está previsto para 2027, también contará con la participación de la cantante como productora asociada.
Belinda revela cómo se prepara para interpretar a Florence Cassez
Belinda revela cómo se prepara para interpretar a Florence Cassez
En entrevista exclusiva para The Hollywood Reporter en Español, Belinda explicó que la historia despertó su interés desde hace varios años y que, antes de asumir el personaje, decidió investigar a fondo el caso.
“Me emociona muchísimo porque hemos buscado esta historia desde hace mucho tiempo. Es un proyecto muy importante y, desde que lo vi en las noticias, me impactó. Por alguna razón, es una historia que siempre me mantuvo curiosa y, años después, quise investigar mucho más sobre el caso. No es la primera vez que hago un proyecto en el que interpreto a alguien que ya existió o que existe, como Carlota, que la acabamos de terminar, o ¿Quién lo mató?, sobre el caso de Paco Stanley”, contó.
Para la cantante, interpretar a personajes basados en personas reales implica un proceso de investigación que va más allá de aprenderse un guión, también busca conocer sus circunstancias, personalidad y forma de expresarse antes de llevarlas a la pantalla.
“Me llama mucho la atención hacer este tipo de proyectos porque son muy interesantes. Tienes que hacer una investigación, entender al personaje, el porqué y cómo sucedieron las cosas. Estoy muy emocionada con el papel de Florence y, realmente, sí creo que es uno de los papeles más importantes de mi carrera y la historia es espectacular”, aseguró.
Belinda estudiará francés y tendrá una transformación física
El reto no será únicamente actoral, Belinda reveló que una parte importante de la serie estará hablada en francés, por lo que ya comenzó a tomar clases y a trabajar en la pronunciación y el acento de Florence Cassez.
“Entre el 40 y el 50 por ciento de la serie también es en francés, así que voy a tener que hablar mucho en el idioma y estoy en eso: tomando clases, estudiando, metiéndome mucho más en el personaje y viendo entrevistas todos los días”, explicó.
La actriz incluso ha recurrido a las entrevistas de Cassez para identificar detalles de su manera de hablar: “Voy caminando y me pongo a escuchar entrevistas para identificar su tono o las pausas cuando habla. Es una preparación de muchos meses y, obviamente, acompañada de un gran director como Beto Hinojosa. Él ha hecho proyectos espectaculares y con un gran equipo”, agregó.
En este proceso cuenta con una ayuda cercana: su mamá, quien es francesa y habla el idioma con fluidez: “Lo bueno es que mi mamá también lo es y me ayuda mucho con el acento, lo habla a la perfección. Siempre me dice: ‘No, dilo así’. Eso me encanta porque, de alguna manera, convivo con ella en la casa y me corrige mucho”, comentó.
Belinda también adelantó que su caracterización incluirá cambios físicos para acercarse a la apariencia de Cassez: “Además, va a haber una transformación física para parecerme a ella”, señaló.
La intérprete aseguró que este tipo de transformaciones son parte de lo que más disfruta de su carrera. Recordó que para otros personajes también ha modificado su imagen y su voz.
“Siempre escojo personajes con los que me tengo que transformar. Es muy curioso, pero así ha sido. En ¿Quién lo mató? me puse peluca, brackets y cambié la voz. Lo mismo ocurrió en Carlota y en Mentiras, donde interpreto a Daniela que es judía y a una fresa de los ochenta. Supongo que es ese lado mío al que le gusta ser diferente, hacer cosas distintas, retarme a mí misma y decir: ‘Yo puedo’. Quiero hacer cosas que vayan más allá de lo que normalmente imagino que puedo hacer”, explicó.
La preparación también incluye una investigación exhaustiva por parte del equipo de producción: “Hemos hecho una investigación muy extensa. Te puedo contar que estamos completamente informados y tenemos acceso a prácticamente todos los datos disponibles, pero ya verán la serie y todo lo que hay detrás. Se van a sorprender mucho”, adelantó.
Mientras trabaja en la serie, Belinda también se prepara para regresar al teatro con Mentiras All Stars, donde volverá a interpretar a Daniela a partir del 12 de septiembre.