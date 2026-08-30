Kenia Os reacciona a acusaciones de hackeo y habla de su relación con Belinda y Danna

Kenia Os niega supuesto hackeo a Belinda y Danna y responde a críticas

Kenia Os reconoció que este tipo de acusaciones ya no son nuevas para ella y que incluso sus seguidores han comenzado a reaccionar con cansancio ante las polémicas que constantemente la rodean.

Kenia Os (Instagram)

“Bueno, no es la primera vez que me acusan a mí o a mi fandom de hacer algo malo. Sinceramente como que ya hasta ellos están como: ‘Güey, otra vez’. No sé. Y yo: ‘Invéntense otra cosa, por favor. Ya es la segunda vez que me acusan de esto’”.

La cantante consideró que las acusaciones forman parte de un contexto más amplio alrededor de su carrera y de las controversias que se generan en internet. Por ello, incluso pidió a quienes buscan atacarla que cambien de argumento.

“Ya es la segunda vez que me acusan de esto. Ahora más en el país. En ese momento fue como de nich, bueno, no, fue muy grande, la verdad. Pero hay todo un contexto de Kenia Os, que yo creo que si se van a inventar algo para atacarme, ya invéntense otra, por favor. Otra, por favor. Ya otra historia”.

Belinda y Danna (Instagram)

Con el tono relajado que suele utilizar al hablar de las polémicas, la cantante volvió a negar cualquier participación en un hackeo y explicó que su propia rutina hace poco probable que tenga tiempo para involucrarse en algo así.

“Ya esa ya fue. No funcionó. Ya. No hackeo. Apenas si le contesto WhatsApps, o sea, apenas si contesto mensajes. Y sí, o sea, ¿qué te puedo decir?”.