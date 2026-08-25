Danna confiesa que Belinda siempre fue su 'Wet dream'

Danna llamó directamente a Belinda para proponerle la colaboración

La idea comenzó a tomar forma mientras Danna componía las canciones que integrarían su nuevo EP. La cantante quería experimentar con el italodisco y encontrar una canción que tuviera una energía girly pop, por lo que pensó que Belinda podía ser la compañera perfecta para llevarla a cabo.

“La colaboración inició desde empezar a diseñar las canciones del EP, de empezar con Sueño Mojadito, etcétera, y yo dije ‘¿Qué va aquí justo? Necesito una canción que me haga este girly pop, que me haga sentir este pop’. Yo soy muy fan del italodisco. Y traía esas ganitas de explorar el italodisco y en el momento de empezar a escribir la canción le llamo a Beli y le digo: ‘Oye, tengo esta idea, ¿te late? Terminemos la de escribir juntas, trabajemos las notas’”, contó.

Belinda y Danna (Instagram)

Danna decidió contactarla directamente por teléfono. En ese momento, Belinda se encontraba en España grabando Carlota, pero aceptó la propuesta y ambas comenzaron a coordinarse para trabajar en la canción: “‘Yo estoy en España, estoy grabando Carlota’”, recordó Danna sobre lo que le respondió Belinda.

La colaboración comenzó a tomar forma en España, donde incluso aprovecharon sus encuentros para compartir algunos momentos fuera del estudio: “Le hablé por teléfono y fue como de: ‘Okay, venga, vamos’. Y literal así pasó, desde España ustedes todo lo vieron, nos fuimos a comer unos tacos y trabajamos muy duro”, contó.

Uno de los aspectos que más sorprendió a Danna fue el compromiso de Belinda con el proyecto. Aunque tenía jornadas de grabación para Carlota, encontraba tiempo para continuar trabajando en “Dolce Vita”: “Fue increíble porque ella estaba grabando Carlota. En las noches nos juntábamos a las 11 de la noche, ella saliendo de su llamado en el estudio de terminar de grabar, fue increíble como justo el nivel de profesionalismo con el que ambas trabajamos”, explicó.

Belinda y Danna (Instagram)

La cantante aseguró que la conexión entre las dos fue inmediata y que el resultado final la dejó especialmente satisfecha: “El resultado es hermoso. Ya escucharon un pedacito, pero de verdad toda la canción es exquisita, es increíble”, afirmó.

Finalmente, Danna aseguró que el proyecto representa la oportunidad de compartir un proceso creativo con una artista con la que finalmente pudo concretar una colaboración que llevaba tiempo pendiente.