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Espectáculos

Anahí cumple un sueño de fan al conocer a los Backstreet Boys

La cantante compartió imágenes de su encuentro con los integrantes de la agrupación durante su residencia en la Sphere de Las Vegas.
lun 27 julio 2026 08:50 AM
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Anahí y AJ McLean
Anahí y AJ McLean (Instagram/anahi)

Anahí asistió a uno de los conciertos que los Backstreet Boys ofrecen como parte de su residencia Into the Millennium en Sphere de Las Vegas, donde demostró que también sabe disfrutar un espectáculo desde la emoción de una fan. Además, la noche terminó con un inesperado encuentro junto a Howie Dorough y AJ McLean.

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Anahí cumple un sueño de fan al conocer a los Backstreet Boys

A través de sus redes sociales, la exintegrante de RBD compartió varios momentos de la velada, en los que se le ve cantando, bailando e incluso emocionándose hasta las lágrimas mientras sonaban algunos de los mayores éxitos del grupo que marcó a toda una generación.

Anahí
Anahí (Instagram/anahi)

Anahí confesó que la experiencia la transportó a su adolescencia y acompañó las imágenes con un mensaje que conectó de inmediato con miles de seguidores: "¡Fan de los Backstreet Boys por siempre! Hay música que no sólo trae recuerdos… también te devuelve a quién eras".

Anahí
Anahí (Instagram/anahi)

Las publicaciones no tardaron en llenarse de comentarios de seguidores que celebraron verla disfrutar del concierto junto a su hermana, Marichelo, y su sobrina Ana Paula con la misma ilusión de cualquier fan de los Backstreet Boys.

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El inesperado encuentro de Anahí con Howie D y AJ McLean

La noche tuvo un momento aún más especial cuando Anahí pudo convivir tras bambalinas con Howie Dorough y AJ McLean.

Anahí y Howie Dorough
Anahí y Howie Dorough (Intagram/anahi)

Howie compartió una fotografía junto a la cantante mexicana en sus redes sociales y escribió un breve pero cariñoso mensaje: "Anahí. Encantado de conocerte".

El gesto llamó todavía más la atención porque el integrante de Backstreet Boys eligió "Me hipnotizas", uno de los temas más representativos de la carrera como solista de Anahí, para musicalizar la publicación.

El detalle fue interpretado por los seguidores de ambos artistas como una muestra de admiración y respeto hacia la trayectoria de la mexicana dentro del pop latino.

Anahí y AJ McLean
Anahí y AJ McLean (Instagram/anahi)

Anahí no tardó en responder al mensaje de Howie con palabras de agradecimiento: "El placer fue todo mío. Gracias por ser tan amable. Hasta la próxima").

Además, la cantante también mostró un video de la plática que tuvo con AJ McLean, quien escuchó atentamente mientras ambos intercambiaban algunas palabras tras el concierto.

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