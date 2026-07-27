Anahí cumple un sueño de fan al conocer a los Backstreet Boys

A través de sus redes sociales, la exintegrante de RBD compartió varios momentos de la velada, en los que se le ve cantando, bailando e incluso emocionándose hasta las lágrimas mientras sonaban algunos de los mayores éxitos del grupo que marcó a toda una generación.

Anahí (Instagram/anahi)

Anahí confesó que la experiencia la transportó a su adolescencia y acompañó las imágenes con un mensaje que conectó de inmediato con miles de seguidores: "¡Fan de los Backstreet Boys por siempre! Hay música que no sólo trae recuerdos… también te devuelve a quién eras".

Anahí (Instagram/anahi)

Las publicaciones no tardaron en llenarse de comentarios de seguidores que celebraron verla disfrutar del concierto junto a su hermana, Marichelo, y su sobrina Ana Paula con la misma ilusión de cualquier fan de los Backstreet Boys.