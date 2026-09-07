Colisión: ¿De qué trata la nueva telenovela de HBO Max? Sus protagonistas nos cuentan

Y es que Colisión no pretende esconder que es un melodrama. Todo lo contrario: lo utiliza como punto de partida para explorar otros temas. Christian Vázquez lo resume de una manera sencilla: “la serie tiene todos los elementos del género, pero también hay thriller, intriga y drama familiar. Y debajo de todo eso hay temas mucho más vulnerables como el duelo, la salud mental, las injusticias y la incómoda posibilidad de descubrir que la familia también puede ser el peor enemigo”, añade.

Deigo Klein y Juan Pablo Castañeda, actores principales de Colisión, la nueva telenovela de HBO Max. (Anylú Hinojosa-Peña.)

Para Macarena Achaga y Juan Pablo Castañeda, que la historia tuviera tantas capas fue súper importante a la hora de construir los personajes, “le damos visibilidad a temas importantes, pero sobre todo a una historia en la que hay dos mujeres peleándose por el poder, y creo que hemos tardado mucho en que podamos llegar a este tipo de posiciones”, reflexiona la actriz argentina.

Y aunque hablamos de una historia de tensión, la unión y química entre cast y el resto del crew que creó el proyecto detrás de cámaras es lo que logra ese magnetismo que hace que no te puedas despegar de la pantalla. “Fue una gozada compartir con este elenco”, cuenta Diego Klein. “Creo que todos nos llevamos muy bien y al final eso se refleja en el trabajo que haces”.

Christian Vázquez es una de los protagonistas masculinos de esta historia. (Anylú Hinojosa-Peña)

Colisión llegará a la pantalla chica el 7 de septiembre por HBO Max y ya nos urge verla, porque ¿qué es una buena telenovela sin un poco de drama familiar, caos y romance? Aquí lo tienen todo.

