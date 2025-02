Diego Klein, el hombre en radar

Diego Klein lleva en la sangre la pasión por el arte

Sin embargo, a la par estudió filosofía por su interés por encontrarle un sentido a su vida: "Tenía la pregunta existencial de por qué haces lo que haces... yo quería saber el porqué de lo que quería hacer con mi vida. Entonces, el teatro me dio sentido y la filosofía lo terminó de acomodar".

Y ese sentido lo da a su vida la actuación. "En mi casa siempre ha habido debates artísticos importantes. Nos hemos dejado de hablar por lo que pensamos de una película, por lo que pensamos de un proceso emocional. Somos personas en las que la catarsis emocional y el arte han sido el plato de comida de siempre. Para mí la actuación fue un escape a toda la sensibilidad que yo tenía".

Con su vocación clara, Diego se preparó en España e inició su carrera allá con el pie derecho. Sus primeros proyectos fueron Centro médico en 2016 y la serie española Velvet Colección (2017), que tuvo resonancia global. Luego de probarse en la Madre Patria, Diego regresó a su país y las puertas se abrieron con facilidad porque además de guapo es talentoso y tiene una versatilidad que ha distinguido su trabajo.

Diego Klein para Quién (Santiago Ruiseñor )

En México, Diego debutó en la telenovela Preso No. 1 (2019) de Telemundo y más tarde, en 2022, obtuvo su primer protagónico en Televisa en la telenovela Mi secreto, sin embargo, no es el único formato que le ha permitido demostrar sus tablas. También ha hecho teatro y cine, esta última una de sus grandes pasiones.

"Definitivamente, estoy en un momento en el que amo el cine, quiero hacer mucho cine. Amo el teatro porque es lo que más he hecho. Me encanta la televisión porque es un formato que le llega a millones de personas, algo muy particular de México, y sería una tontería estar peleado con cualquiera de los formatos", nos cuenta sobre sus intereses profesionales.

Sobre las cualidades que lo distinguen como actor en una industria tan competida, Diego tiene claro: "Yo creo que soy muy versátil, diría cínico, pero porque soy muy aventurado (...) Cuando hago las cosas, las hago con mucha disciplina y con mucho corazón... creo que eso sí se ve en la pantalla. ¿Por qué un actor es bueno o es malo? Si a mí me preguntas, yo te diría: '¿Qué está dispuesto a sacrificar ese actor para ese papel?'.

Diego Klein en "Con esa misma mirada" junto a Angélica Rivera

Pese a que aún no se ha estrenado, la serie Con esa misma mirada es uno de los proyectos que más relevancia ha tenido porque la protagoniza junto a la actriz Angélica Rivera, quien vuelve a la televisión luego de 17 años de ausencia.

Diego Klein para Quién (Santiago Ruiseñor )

"Fue un proyecto en donde a una de las personas que estaba a cargo del proyecto se le vino mi nombre y a otra persona que también estaba a cargo dijo 'Sí, cierto, yo también había pensado en él'. Uno se siente afortunado cuando te imaginan en un papel y no se imaginan a nadie más. Era la primera vez que a mí me pasaba y me pasó en un proyecto gigante: el regreso de Angélica Rivera. Yo estaba muy nervioso. Me encantaba la historia, pero era un reto muy grande porque es una historia de amor compleja: un personaje como Pablo Casas, un periodista de izquierda que tiene que enamorar a una mujer mayor con seguridad, con cultura, con inteligencia... dije 'Bueno, pues eso se tiene que ver en la pantalla'".

Diego Klein nos cuenta cómo fue trabajar con Angélica Rivera

"Trabajar con Angélica fue desde el principio una relación de muchísima confianza. Ella llegó con muchísima ilusión y con muchísima humildad, la humildad de decir 'Tengo mucho miedo' y sería raro que no tuviéramos miedo ni ella ni yo. Los dos teníamos miedo y los dos tuvimos la humildad de decírnoslo. Nuestro vínculo fue de muchísima amistad, compromiso y sinceridad. Y desde ahí empezamos a crear esta maravillosa historia entre Eloísa y Pablo, los dos muy entregados y con muchas ganas", nos confiesa Diego sobre el reto de estelarizar "Con esa misma mirada" junto a una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana.

"El respeto y el cariño que teníamos hacia el proyecto lo trasladamos hacia las personas. Entonces tuvimos una relación divertida, fuimos grandes compañeros y cómplices, fue fantástico, la verdad es que fue uno de los proyectos más bonitos de mi vida".

Sobre la amistad que forjaron, Diego nos detalló: "Como persona, yo soy muy Goofy, muy chistoso, muy cariñoso, siento que soy una persona fácil de llevar y de tratar. Pero definitivamente siento que la gran responsabilidad la tenía ella. Ella podía haber llegado y haber escogido el camino de ser diva, de poner muchísimas trabas, de hacerlo muy difícil y no lo hizo. No solo no lo hizo, sino encima fue la líder de la pandilla, nos protegía".

Sobre los rumores de romance

Las últimas semanas, circuló el rumor de que el actor tenia un romance con Angélica y sin dudarlo respondió: "Me da mucha risa. Entiendo que esto pueda suceder en este mundo, pero para nosotros fue una cosa que no esperábamos porque claramente hay mucho amor, hay mucho amor como amigos, hay mucho amor como personas, hay una admiración increíble. Yo jamás podría hablar mal de ella de ninguna manera, pero bueno, de ahí a trasladarlo a una relación personal, pues es muy complicado porque creo que lo que se formó fue más bien una relación que va muchísimo más allá de una relación de pareja, como cuando eres cómplice de algo que te importa demasiado. Yo creo que ella ocupa un lugar muy especial en mi vida, pero no como pareja, como compañera, como como cómplice, como amiga. Pero sí, ha sido una locura. Estos días han sido han sido muy difíciles", añadió.

Diego Klein para Quién (Santiago Ruiseñor )

Diego Klein en el amor

Sobre su situación amorosa, Diego no duda al confesarnos que está saliendo con alguien y eso lo tiene muy emocionado. "En el tema del amor estoy bien, sí estoy conociendo a una persona en particular, pero pues, bueno, ahí vamos... conociéndonos", afirmó.