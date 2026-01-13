Juanpa Zurita lleva su cuerpo y su mente al límite en su proyecto más extremo: ‘On the Edge with Juanpa'

Juanpa Zurita se lanza literalmente al vacío en su proyecto más extremo hasta ahora. On the Edge with Juanpa no es solo una serie de aventuras, es una experiencia cargada de adrenalina, miedo, valentía y superación personal.
A lo largo de seis episodios, que se estrenaron este 12 de enero por Roku Channel, el creador de contenido se enfrenta a algunos de los deportes más peligrosos y espectaculares del planeta, llevando su cuerpo y su mente al punto máximo de resistencia.
Publicidad
Juanpa Zurita se enfrenta a los deportes más peligrosos del mundo
Desde volar a toda velocidad con un wingsuit, hasta desafiar la fuerza brutal del surf de olas gigantes en Hawái, Juanpa Zurita se sumerge en disciplinas donde un error puede cambiarlo todo. Cada reto es una batalla contra el vértigo, el cansancio y sus propios miedos, pero también una oportunidad para descubrir hasta dónde puede llegar cuando se rodea de los mejores.
“Realmente el nivel de riesgo, pánico, ansiedad y seriedad que yo sentí, yo nunca lo había sentido. Todo mi contenido y todo lo que hago en general es muy liviano, es muy cómico, es muy divertido, es como un poco mi firma, en este caso se eliminó esa parte porque es tan riesgoso lo que estamos haciendo y es tan agresivo lo que estamos haciendo y se requiere tanto respeto para poder hacer estas disciplinas, que yo creo que es cuando más serio la gente me va a ver, estoy callado, enfocado. Yo cuando veía el material decía 'Ay, cabrón, nunca me había visto”, declaró en influencer en entrevista.
Antes de enfrentarse a uno de los desafíos más extremos de la serie, Juanpa Zurita vivió una noche marcada por la angustia y la vulnerabilidad. Lejos de la emoción y la adrenalina que se ven en pantalla, el creador de contenido experimentó un miedo profundo y paralizante en las horas previas a lanzarse desde una cascada de 10 metros en kayak, un momento que puso a prueba no solo su preparación física, sino también su fortaleza emocional.
“Recuerdo muy bien, estaba en Veracruz una noche antes del día que sería el salto de una cascada de 10 metros dentro de un kayak y yo estaba sintiendo en cada célula de mi cuerpo miedo. No podía dormir, me despertaba cada 30 minutos, cada hora, echaba agua en la cara, le marcaba a mi pareja, intentaba distraerme y no podía. El nivel de preocupación y lo que estaba pasando yo nunca lo había sentido antes”, contó.
“Ni siquiera sabía si iba a brincar de la cascada, dije: ‘Mañana lo vas a decidir, tú vas a saber’. Y bueno, en el momento sentí que había coherencia y lo hice, pero esa noche la tengo mega tatuada y también en el episodio del clavado de acantilado, que es tipo lo que hacen en La Quebrada en Acapulco, también estaba muy nervioso cuando después del entrenamiento en la alberca olímpica en México, de volar a McCloud Falls y decir: Mañana vas a llegar a este lugar y vas a brincar hacia atrás, arriba de los 10 metros, creo que es la altura donde compite la gente de las olimpiadas. Y sentía mucho pánico porque creo que es la primera vez que lidio con la posibilidad real de lastimarme gravemente o de matarme”.
En esta travesía no está solo. Atletas de élite como Luke Aikins, Jaan Roose, Evy Leibfarth, Ellie Smart, Ian Walsh y Corbin Leaverton lo acompañan y guían en deportes como el slackline, el kayak en cascadas, el clavadismo extremo y las carreras todoterreno en Baja California, compartiendo no solo su técnica, sino su filosofía de vida, además de compartir con la audiencia la experiencia de realizar los deportes más peligrosos del mundo.
Publicidad
El impacto que provocó en su familia
La experiencia de Junapa dejó de sentirse como una aventura emocionante para convertirse en un momento personal. Por primera vez, el peso de la decisión no solo recaía en el riesgo físico, sino en el impacto emocional que generaba en su familia, especialmente al ver la preocupación de sus papás, un punto que lo obligó a dimensionar la gravedad del reto y a cuestionarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar.
“Es la primera vez que no fue tan divertido, porque yo lo viví ahí en carne y hueso con mis papás, les noté un nivel de preocupación y de consternación que yo nunca había visto, al grado en el que cuando me estaba despidiendo de ellos en la casa, no estaban felices, estaban como muy consternados, incluso pidiéndome recapacitar y pensar si es algo que quiero hacer e incluso no estaban de acuerdo”, expresó.
Contrario a sus papás, su novia Macarena Achaga siempre fue su apoyo emocional. En medio de los retos extremos y la adrenalina constante, también encontró un sostén clave brindándole confianza, calma y contención en los momentos de mayor ansiedad que le permitió enfrentar cada desafío con mayor seguridad
“Sorprendentemente, Maca nunca me ha limitado en nada, no sé si confían mucho en mí o realmente como desde que me conoció, yo ya estaba haciendo este tipo de cosas, sabe que voy a estar bien. Como que rara vez nada más dice: ‘Cuidado con esto, aguas con esto’, pero siento su confianza en mí y eso me motiva”, platicó.
“En realidad Maca lo que hizo durante el proceso fue más ser un apoyo emocional y que me tranquilizaba en el proceso, cuando yo tenía ciertos momentos de mucha ansiedad o mucho pánico, como que hablar con ella era, me ayudaba como a tranquilizarme, mientras que mis papás ya no les daban mucho los detalles porque no quería que la pasarán mal”, agregó.
Cada episodio está cargado de momentos que aceleran el pulso, entre caídas, acrobacias, paisajes imponentes donde el miedo se combina como la emoción, el influencer confirmó que Al Límite con Juanpa es un recordatorio de que los límites muchas veces existen solo para ser desafiados.