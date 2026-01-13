Juanpa Zurita lleva su cuerpo y su mente al límite en su proyecto más extremo: ‘On the Edge with Juanpa'

Juanpa Zurita se enfrenta a los deportes más peligrosos del mundo

Desde volar a toda velocidad con un wingsuit, hasta desafiar la fuerza brutal del surf de olas gigantes en Hawái, Juanpa Zurita se sumerge en disciplinas donde un error puede cambiarlo todo. Cada reto es una batalla contra el vértigo, el cansancio y sus propios miedos, pero también una oportunidad para descubrir hasta dónde puede llegar cuando se rodea de los mejores.

On the Edge with Juanpa (Redbull)

“Realmente el nivel de riesgo, pánico, ansiedad y seriedad que yo sentí, yo nunca lo había sentido. Todo mi contenido y todo lo que hago en general es muy liviano, es muy cómico, es muy divertido, es como un poco mi firma, en este caso se eliminó esa parte porque es tan riesgoso lo que estamos haciendo y es tan agresivo lo que estamos haciendo y se requiere tanto respeto para poder hacer estas disciplinas, que yo creo que es cuando más serio la gente me va a ver, estoy callado, enfocado. Yo cuando veía el material decía 'Ay, cabrón, nunca me había visto”, declaró en influencer en entrevista.

Antes de enfrentarse a uno de los desafíos más extremos de la serie, Juanpa Zurita vivió una noche marcada por la angustia y la vulnerabilidad. Lejos de la emoción y la adrenalina que se ven en pantalla, el creador de contenido experimentó un miedo profundo y paralizante en las horas previas a lanzarse desde una cascada de 10 metros en kayak, un momento que puso a prueba no solo su preparación física, sino también su fortaleza emocional.

On the Edge with Juanpa (Redbull)

“Recuerdo muy bien, estaba en Veracruz una noche antes del día que sería el salto de una cascada de 10 metros dentro de un kayak y yo estaba sintiendo en cada célula de mi cuerpo miedo. No podía dormir, me despertaba cada 30 minutos, cada hora, echaba agua en la cara, le marcaba a mi pareja, intentaba distraerme y no podía. El nivel de preocupación y lo que estaba pasando yo nunca lo había sentido antes”, contó.

“Ni siquiera sabía si iba a brincar de la cascada, dije: ‘Mañana lo vas a decidir, tú vas a saber’. Y bueno, en el momento sentí que había coherencia y lo hice, pero esa noche la tengo mega tatuada y también en el episodio del clavado de acantilado, que es tipo lo que hacen en La Quebrada en Acapulco, también estaba muy nervioso cuando después del entrenamiento en la alberca olímpica en México, de volar a McCloud Falls y decir: Mañana vas a llegar a este lugar y vas a brincar hacia atrás, arriba de los 10 metros, creo que es la altura donde compite la gente de las olimpiadas. Y sentía mucho pánico porque creo que es la primera vez que lidio con la posibilidad real de lastimarme gravemente o de matarme”.

On the Edge with Juanpa (Redbull)

En esta travesía no está solo. Atletas de élite como Luke Aikins, Jaan Roose, Evy Leibfarth, Ellie Smart, Ian Walsh y Corbin Leaverton lo acompañan y guían en deportes como el slackline, el kayak en cascadas, el clavadismo extremo y las carreras todoterreno en Baja California, compartiendo no solo su técnica, sino su filosofía de vida, además de compartir con la audiencia la experiencia de realizar los deportes más peligrosos del mundo.