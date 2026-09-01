Besos en el avión y skincare: Ángela Aguilar presume su vida íntima junto a Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal se besan en un avión y comparten una sesión de skincare

Lejos de limitarse a compartir fotografías de sus compromisos profesionales, Ángela mostró una faceta mucho más cotidiana de su relación: desde un beso dentro de un avión hasta una relajada sesión de skincare en pareja.

El video llega en un momento en el que ambos parecen cada vez más dispuestos a compartir momentos de su vida privada, pese a que su relación continúa siendo objeto de comentarios y opiniones divididas en redes sociales.

Uno de los momentos que más llamó la atención en el video fue una imagen de Ángela Aguilar y Christian Nodal besándose mientras viajaban en un avión.



Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

El video también muestra a los intérpretes en un momento mucho más relajado, con mascarillas faciales y diademas durante una sesión de skincare. La escena se convirtió en una de las más comentadas por los seguidores de ambos, precisamente por mostrar una faceta cotidiana de su matrimonio.

Entre las imágenes también aparecen caminando juntos por aeropuertos y otros espacios relacionados con sus traslados, una muestra de cómo sus agendas profesionales y su vida personal suelen coincidir.

