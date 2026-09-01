Ángela Aguilar compartió un video con algunos de los momentos que ha vivido junto a Christian Nodal durante su estancia en Villanueva, Zacatecas, donde tienen una casa y las imágenes no tardaron en generar reacciones.
Besos en el avión y skincare: Ángela Aguilar presume su vida íntima junto a Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal se besan en un avión y comparten una sesión de skincare
Lejos de limitarse a compartir fotografías de sus compromisos profesionales, Ángela mostró una faceta mucho más cotidiana de su relación: desde un beso dentro de un avión hasta una relajada sesión de skincare en pareja.
El video llega en un momento en el que ambos parecen cada vez más dispuestos a compartir momentos de su vida privada, pese a que su relación continúa siendo objeto de comentarios y opiniones divididas en redes sociales.
Uno de los momentos que más llamó la atención en el video fue una imagen de Ángela Aguilar y Christian Nodal besándose mientras viajaban en un avión.
El video también muestra a los intérpretes en un momento mucho más relajado, con mascarillas faciales y diademas durante una sesión de skincare. La escena se convirtió en una de las más comentadas por los seguidores de ambos, precisamente por mostrar una faceta cotidiana de su matrimonio.
Entre las imágenes también aparecen caminando juntos por aeropuertos y otros espacios relacionados con sus traslados, una muestra de cómo sus agendas profesionales y su vida personal suelen coincidir.
Villanueva, Zacatecas, tiene un significado especial para Ángela Aguilar
La estancia de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Villanueva no pasó desapercibida tampoco por el significado que tiene este lugar para la familia de la cantante.
Villanueva, Zacatecas, es el municipio donde nació su abuelo, Antonio Aguilar, una de las figuras más importantes de la música y el cine mexicano. La zona está estrechamente ligada a la historia de la dinastía Aguilar y al legado artístico que Ángela ha mantenido vivo a lo largo de su carrera.
Antonio Aguilar nació en Villanueva en 1919 y se convirtió en una de las grandes leyendas de la cultura popular mexicana, con una trayectoria que abarcó la música, el cine y los espectáculos ecuestres.
Además, Zacatecas es un lugar especialmente significativo para la familia Aguilar por su vínculo con el rancho El Soyate, una de las propiedades más emblemáticas de la dinastía.