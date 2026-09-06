Amaia Montero responde a las críticas tras su regreso a los escenarios: “Me importa un reverendo bledo”

Amaia Montero responde a las críticas tras su regreso a los escenarios

A sus 50 años, Amaia Montero aseguró que hoy puede mirar aquella etapa desde una perspectiva distinta. Sin embargo, hubo un momento en el que no estaba segura de si volvería a sentirse como antes, mucho menos de si algún día tendría la fuerza para regresar a un escenario.

La cantante recordó una conversación que tuvo con su madre mientras permanecía prácticamente todo el día en cama. En medio de esa situación, una de sus mayores preocupaciones no tenía que ver con su carrera, sino con volver a reconocerse a sí misma.



Amaia Montero (Instagram)

“Bueno, aquellos momentos no. No. Cuando estaba en el infierno, o sea, queriendo salir, y me bajaba y subía, y bajaba, pues subía muy poquito y bajaba y me caía, me acuerdo que le, o sea, yo lo pensaba, pero me acuerdo que vino mi madre un día a la cama porque yo me pasaba todo el día en la cama y le decía a mi madre, le digo: ‘¿Tú crees que volveré a ser la persona que era antes?’. No te hablo de la artista, la tal, no, no, la persona. Y me decía: ‘Claro que sí, cariño’. Porque fue también muy duro para mi familia, que han estado a mi lado todo el tiempo, ¿vale? Y un día le dije: ‘Amacho, ¿tú crees que algún día volveré a cantar?’. Fíjate, ahora mismo me brincan las lágrimas pensando en aquellos momentos que te lo estoy diciendo según lo viví. Y me dijo: ‘Por supuesto que vas a volver a cantar’. Pero yo en ese momento no veía nada más que fuego, más que quemarme, más que querer quererme ir de aquí, de este mundo, de verdad”.