Las primeras palabras de Amaia Montero tras su regreso a La Oreja de Van Gogh

A través de un mensaje profundamente emotivo en Instagram, Amaia rompió el silencio sobre los años difíciles que vivió lejos de la música y de sus compañeros:

“Dicen que las oportunidades sólo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo”, comenzó su mensaje.

Sus palabras conmovieron a miles de seguidores que siempre esperaron su regreso. Y no era para menos: la artista confesó que fue un proceso de reconstrucción personal, un viaje hacia dentro.

“Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo… No es un camino fácil, pero sí muy real.”

El reencuentro no pudo llegar en mejor momento: La Oreja de Van Gogh celebra su 30.º aniversario con una nueva gira titulada “Tantas cosas que contar”, que arrancará el 9 de mayo de 2026 en Bilbao. En solo una hora, se vendieron más de 100 mil entradas, confirmando que el público sigue tan enamorado de ellos como en los años de Rosas o La playa.

Y Amaia, fiel a su estilo transparente, no pudo evitar la emoción:

“Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal, tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar. La vida va de agradecer. Por eso os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando”.

