Amaia Montero responde a las críticas recibidas tras su regreso a La Oreja de Van Gogh

Después de los primeros conciertos de la gira Tantas cosas que contar, varios videos del show comenzaron a circular en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su estado vocal y desempeño en vivo.

Ahora, Amaia habló públicamente sobre cómo ha vivido esta nueva etapa y reconoció que la exposición mediática ha tenido un impacto emocional importante. “Las críticas no me han hecho bien”, confesó en declaraciones retomadas por medios españoles.



La persona más humilde del planeta.

“He visto las cámaras y pensaba que eran para otra persona”. Amaia Montero, a su llegada a Madrid, vía @europapress pic.twitter.com/RlP19Io2x8 — LOVG Fan Club París (@LOVGParis) May 27, 2026

“Sinceramente, intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. Hay demasiadas cosas importantes en mi vida y en el mundo como para quedarnos con los haters. No quiero perder el tiempo diciendo lo que dice todo el mundo. El apoyo ha sido brutal”, confesó.

La cantante, sin embargo, dejó claro que intenta enfocarse en el cariño del público y en el significado personal que tiene para ella volver a compartir escenario con la banda que marcó a toda una generación del pop en español.