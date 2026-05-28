El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se convirtió en uno de los momentos musicales más comentados del año en España. Pero junto con la emoción de los fans también llegaron críticas, comparaciones y comentarios que la cantante asegura, han sido difíciles de sobrellevar.
Amaia Montero responde a las críticas recibidas tras su regreso a La Oreja de Van Gogh
Amaia Montero responde a las críticas recibidas tras su regreso a La Oreja de Van Gogh
Después de los primeros conciertos de la gira Tantas cosas que contar, varios videos del show comenzaron a circular en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su estado vocal y desempeño en vivo.
Ahora, Amaia habló públicamente sobre cómo ha vivido esta nueva etapa y reconoció que la exposición mediática ha tenido un impacto emocional importante. “Las críticas no me han hecho bien”, confesó en declaraciones retomadas por medios españoles.
La persona más humilde del planeta.
“He visto las cámaras y pensaba que eran para otra persona”.
Amaia Montero, a su llegada a Madrid, vía @europapress pic.twitter.com/RlP19Io2x8
— LOVG Fan Club París (@LOVGParis) May 27, 2026
“Sinceramente, intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. Hay demasiadas cosas importantes en mi vida y en el mundo como para quedarnos con los haters. No quiero perder el tiempo diciendo lo que dice todo el mundo. El apoyo ha sido brutal”, confesó.
La cantante, sin embargo, dejó claro que intenta enfocarse en el cariño del público y en el significado personal que tiene para ella volver a compartir escenario con la banda que marcó a toda una generación del pop en español.
El regreso de Amaia Montero, el más esperado y también el más polémico
El regreso de Amaia a La Oreja de Van Gogh fue confirmado oficialmente en octubre de 2025, casi dos décadas después de su salida del grupo. La noticia provocó una enorme expectativa entre los fans, especialmente tras la salida de Leire Martínez, quien fue vocalista de la banda durante 16 años.
Los primeros conciertos de la gira agotaron entradas rápidamente en Madrid y Bilbao, pero también estuvieron acompañados de un intenso debate en redes sociales. Mientras miles de seguidores celebraron la reunión histórica, otros compararon constantemente las distintas etapas de la banda.
En medio de la polémica, Amaia decidió responder públicamente y defender su bienestar emocional. En un comunicado difundido semanas atrás, la cantante aseguró que ha aprendido a protegerse del “ruido” mediático y afirmó sentirse orgullosa de lo vivido junto al grupo. “Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad”, escribió.
También dejó una de las frases que más resonaron entre sus seguidores: “Bajar al infierno te hace prácticamente indestructible”.