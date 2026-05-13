Amaia Montero rompe el silencio tras las críticas por su regreso a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero responde a los rumores sobre abandonar la gira de La Oreja de Van Gogh

La polémica comenzó tras las presentaciones de la banda en Bilbao, España, donde algunos usuarios cuestionaron el estado vocal de Amaia y compartieron comentarios negativos sobre su desempeño. Medios locales reportaron que la artista se encontraba “afectada” por la presión mediática generada alrededor de su esperado regreso al grupo, casi 18 años después de su salida original.

Las especulaciones crecieron todavía más cuando comenzaron a circular versiones sobre una posible cancelación parcial de la gira. Sin embargo, tanto el círculo cercanpo de Amaia como integrantes de la banda desmintieron rápidamente esos rumores.

Ante el revuelo mediático, Amaia Montero decidió pronunciarse indirectamente a través de redes sociales, donde dejó claro que no tiene intención de abandonar el tour de reencuentro con La Oreja de Van Gogh.

La cantante explicó que ha intentado mantenerse alejada del “ruido” de internet para proteger su bienestar emocional y enfocarse en disfrutar el regreso a los escenarios. También aseguró sentirse orgullosa de los primeros conciertos y agradecida por el apoyo de los fans que llevaban años esperando verla nuevamente junto a la banda.

Amaia Montero reaparece tras haber sido hospitalizada hace un mes. (Instagram/amaiamontero)

"Hacía las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: “¿cómo?” Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote. Y cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido", escribió la cantante.

Por su parte, Xabi San Martín, teclista y compositor principal del grupo, defendió públicamente a la artista y aseguró que Amaia se preparó intensamente para esta nueva etapa. “No ha parado de trabajar”, afirmó el músico