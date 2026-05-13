El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh debía ser uno de los momentos más celebrados del pop en español este 2026. Sin embargo, apenas unos días después de los primeros conciertos de la gira Tantas Cosas que Contar, la cantante quedó envuelta en rumores sobre una supuesta crisis emocional derivada de las críticas recibidas en redes sociales.
Amaia Montero rompe el silencio tras las críticas por su regreso a La Oreja de Van Gogh
Amaia Montero responde a los rumores sobre abandonar la gira de La Oreja de Van Gogh
La polémica comenzó tras las presentaciones de la banda en Bilbao, España, donde algunos usuarios cuestionaron el estado vocal de Amaia y compartieron comentarios negativos sobre su desempeño. Medios locales reportaron que la artista se encontraba “afectada” por la presión mediática generada alrededor de su esperado regreso al grupo, casi 18 años después de su salida original.
Las especulaciones crecieron todavía más cuando comenzaron a circular versiones sobre una posible cancelación parcial de la gira. Sin embargo, tanto el círculo cercanpo de Amaia como integrantes de la banda desmintieron rápidamente esos rumores.
Ante el revuelo mediático, Amaia Montero decidió pronunciarse indirectamente a través de redes sociales, donde dejó claro que no tiene intención de abandonar el tour de reencuentro con La Oreja de Van Gogh.
La cantante explicó que ha intentado mantenerse alejada del “ruido” de internet para proteger su bienestar emocional y enfocarse en disfrutar el regreso a los escenarios. También aseguró sentirse orgullosa de los primeros conciertos y agradecida por el apoyo de los fans que llevaban años esperando verla nuevamente junto a la banda.
"Hacía las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: “¿cómo?” Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote. Y cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido", escribió la cantante.
Por su parte, Xabi San Martín, teclista y compositor principal del grupo, defendió públicamente a la artista y aseguró que Amaia se preparó intensamente para esta nueva etapa. “No ha parado de trabajar”, afirmó el músico
El esperado regreso de La Oreja de Van Gogh
El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh llevaba años alimentando rumores entre fans y medios musicales. Finalmente, en octubre de 2025, la banda confirmó oficialmente el regreso de su vocalista original tras la salida de Leire Martínez, noticia que provocó una auténtica ola de nostalgia en España y América Latina.
La expectativa era enorme: canciones como Rosas, La Playa y Puedes Contar Conmigo marcaron a toda una generación y consolidaron a Amaia como una de las voces más reconocibles del pop en español.
La gira actual agotó entradas en varias ciudades españolas y se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos musicales del año. Pero junto con la emoción también llegó una enorme presión pública sobre la cantante, quien en años recientes había hablado abiertamente sobre su salud mental y la necesidad de alejarse temporalmente de la exposición mediática.