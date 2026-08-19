Xavier Trudeau, el hijo de Justin Trudeau que quiere ser cantante y tiene Katy Perry como aliada

Quién es Xavier Trudeau

Xavier es el mayor de los tres hijos que Justin Trudeau tuvo con Sophie Grégoire: le siguen Ella-Grace y Hadrien. De acuerdo con lo que el propio joven ha contado, la música siempre estuvo presente en su vida. Sus padres lo inscribieron desde niño en clases de batería, guitarra y piano, pero fue cuando comenzó a experimentar haciendo beats con su teléfono que descubrió que quería dedicarse a crear sus propias canciones.

Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire Trudeau (Instagram)

Su primer sencillo, “Til The Nights Done”, llegó el 21 de febrero de 2025 y marcó oficialmente el inicio de su proyecto como Xav. El tema fue lanzado en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, y su hermana Ella-Grace participó con voces de acompañamiento.

Desde entonces, Xavier ha continuado desarrollando su propuesta musical dentro del R&B y forma parte del sello Pathway Music Group. Su familia, según ha explicado, ha respaldado desde el principio la decisión de que busque su propio camino profesional.

Y entonces apareció Katy Perry

La llegada de Katy Perry a la familia ocurrió en un momento importante para Xavier. La cantante y Justin Trudeau hicieron pública su relación después de haber sido vistos juntos desde 2025 y finalmente debutaron como pareja en una alfombra roja en junio de 2026, durante el Festival de Tribeca, en Nueva York.

Para Xavier, sin embargo, Perry no es solamente la famosa novia de su papá. El joven contó que ambos han tenido pláticas durante horas sobre su proyecto musical y que ella le ha dado consejos sobre los siguientes pasos que debería tomar.

Justin Trudeau y Katy Perry (Instagram)

“Ella es cool, es amable”, dijo Xavier en febrero de 2026, al hablar sobre Perry. También explicó que habían platicado durante horas acerca de su música y que la cantante le había dado consejos sobre su carrera.

Meses después, Xavier reveló todavía más sobre esa dinámica. Contó que cuando está especialmente contento con una canción, se la manda a Katy, quien suele escucharla y darle su opinión sobre lo que podría cambiar o mejorar.