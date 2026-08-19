Xavier Trudeau, el hijo de Justin Trudeau que quiere ser cantante y tiene Katy Perry como aliada

Xavier Trudeau, hijo de Justin Trudeau, creció en una de las familias más conocidas de Canadá, pero a sus 18 años está decidido a construir una carrera que nada tiene que ver con la política. El hijo mayor del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau quiere dedicarse a la música y ya comenzó a abrirse camino como cantante de R&B bajo el nombre artístico de Xav.
Su incipiente carrera se catapultó cuando Katy Perry entró en la vida de su papá . La relación entre la cantante y Justin Trudeau comenzó a llamar la atención en 2025 y, con el tiempo, Xavier no solo conoció a la nueva pareja de su papá: también encontró en ella una persona a quien recurrir para hablar de música.
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Quién es Xavier Trudeau
Xavier es el mayor de los tres hijos que Justin Trudeau tuvo con Sophie Grégoire: le siguen Ella-Grace y Hadrien. De acuerdo con lo que el propio joven ha contado, la música siempre estuvo presente en su vida. Sus padres lo inscribieron desde niño en clases de batería, guitarra y piano, pero fue cuando comenzó a experimentar haciendo beats con su teléfono que descubrió que quería dedicarse a crear sus propias canciones.
Su primer sencillo, “Til The Nights Done”, llegó el 21 de febrero de 2025 y marcó oficialmente el inicio de su proyecto como Xav. El tema fue lanzado en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, y su hermana Ella-Grace participó con voces de acompañamiento.
Desde entonces, Xavier ha continuado desarrollando su propuesta musical dentro del R&B y forma parte del sello Pathway Music Group. Su familia, según ha explicado, ha respaldado desde el principio la decisión de que busque su propio camino profesional.
Para Xavier, sin embargo, Perry no es solamente la famosa novia de su papá. El joven contó que ambos han tenido pláticas durante horas sobre su proyecto musical y que ella le ha dado consejos sobre los siguientes pasos que debería tomar.
“Ella es cool, es amable”, dijo Xavier en febrero de 2026, al hablar sobre Perry. También explicó que habían platicado durante horas acerca de su música y que la cantante le había dado consejos sobre su carrera.
Meses después, Xavier reveló todavía más sobre esa dinámica. Contó que cuando está especialmente contento con una canción, se la manda a Katy, quien suele escucharla y darle su opinión sobre lo que podría cambiar o mejorar.
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El apoyo de Justin Trudeau a su hijo
Aunque el apellido Trudeau inevitablemente pone a Xavier bajo los reflectores, el joven ha dejado claro que quiere que su proyecto sea suyo.
Su papá también ha mostrado públicamente apoyo a su hijo. El ejemplo más reciente es el video que publicó escuchando el nuevo single del joven de 18 años, "Downtown". Sin embargo, el político no lo hizo solo, a él se sumó Katy Perry, lo que confirmó el respaldo de la estrella pop a su hijastro.