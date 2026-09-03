Se revelan la causa de muerte de Tim Curry, actor que interpretó a Pennywise en ‘It’

El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry

La salud de Tim Curry se vio afectada de manera importante en 2012, cuando sufrió un derrame cerebral mientras recibía un masaje. El episodio requirió atención médica de emergencia y posteriormente dejó secuelas que limitaron su movilidad durante el resto de su vida.

Años después, el actor se alejó de buena parte de sus actividades públicas y concentró su trabajo principalmente en proyectos de doblaje. Sin embargo, continuó hablando ocasionalmente sobre su estado de salud y mantuvo su característico sentido del humor.

En septiembre de 2025, durante una proyección especial por el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show en el Museo de la Academia de Los Ángeles, Curry habló sobre las dificultades que todavía enfrentaba.

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho. Así que no cantaré ni bailaré muy pronto. Aún tengo serios problemas con mi pierna izquierda”, dijo.

En aquella misma proyección recordó el momento en que sufrió el derrame cerebral y cómo el masajista que lo atendía se dio cuenta de que algo no estaba bien: “Me estaban dando un masaje en ese momento y ni siquiera me di cuenta de nada, pero el masajista me dijo: 'Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia'. Y lo hizo, y yo dije: 'Qué tontería'”, recordó.

Sobre las consecuencias que le dejó aquel episodio, Curry también explicó: “Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho. Así que no podré cantar ni bailar muy pronto. Aún tengo serios problemas con mi pierna izquierda”.

Las secuelas del derrame fueron parte de los problemas de salud que acompañaron al actor durante sus últimos años.