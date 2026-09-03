La causa de muerte de Tim Curry , actor británico recordado por interpretar a Pennywise en la adaptación televisiva de It y por su icónico papel en The Rocky Horror Picture Show, fue revelada una semana después de su fallecimiento a los 80 años. De acuerdo con documentos del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Curry murió a consecuencia de una enfermedad de las arterias coronarias.
Se revelan la causa de muerte de Tim Curry, actor que interpretó a Pennywise en ‘It’
Se revelan la causa de muerte de Tim Curry
El informe obtenido por la revista People también señala que Tim Curry tenía antecedentes de un derrame cerebral y cáncer de riñón, condiciones que contribuyeron a su estado de salud, aunque no fueron establecidas como la causa principal de su muerte.
El documento indica además que no se realizaron procedimientos quirúrgicos relacionados con la enfermedad de las arterias coronarias, el cáncer de riñón o el antecedente de accidente cerebrovascular.
Tim Curry falleció el 25 de agosto de 2026, poco antes de la medianoche, a las 23:18 horas, en su casa de Toluca Lake, en Los Ángeles. Su representante confirmó que murió, mientras que autoridades locales acudieron al domicilio tras recibir una llamada de emergencia.
El derrame cerebral que cambió la vida de Tim Curry
La salud de Tim Curry se vio afectada de manera importante en 2012, cuando sufrió un derrame cerebral mientras recibía un masaje. El episodio requirió atención médica de emergencia y posteriormente dejó secuelas que limitaron su movilidad durante el resto de su vida.
Años después, el actor se alejó de buena parte de sus actividades públicas y concentró su trabajo principalmente en proyectos de doblaje. Sin embargo, continuó hablando ocasionalmente sobre su estado de salud y mantuvo su característico sentido del humor.
En septiembre de 2025, durante una proyección especial por el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show en el Museo de la Academia de Los Ángeles, Curry habló sobre las dificultades que todavía enfrentaba.
“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho. Así que no cantaré ni bailaré muy pronto. Aún tengo serios problemas con mi pierna izquierda”, dijo.
En aquella misma proyección recordó el momento en que sufrió el derrame cerebral y cómo el masajista que lo atendía se dio cuenta de que algo no estaba bien: “Me estaban dando un masaje en ese momento y ni siquiera me di cuenta de nada, pero el masajista me dijo: 'Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia'. Y lo hizo, y yo dije: 'Qué tontería'”, recordó.
Sobre las consecuencias que le dejó aquel episodio, Curry también explicó: “Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho. Así que no podré cantar ni bailar muy pronto. Aún tengo serios problemas con mi pierna izquierda”.
Las secuelas del derrame fueron parte de los problemas de salud que acompañaron al actor durante sus últimos años.
Tim Curry, una carrera marcada por personajes inolvidables
Tim Curry nació en Inglaterra y comenzó su trayectoria artística en los escenarios londinenses. En 1968 participó en la producción original de Hair en el West End, antes de alcanzar reconocimiento internacional con The Rocky Horror Show y su posterior adaptación cinematográfica, The Rocky Horror Picture Show.
Su interpretación del doctor Frank-N-Furter convirtió al actor en una figura de culto y marcó una de las actuaciones más reconocidas de su carrera.
En televisión también dejó una huella importante como Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación de It, basada en la novela de Stephen King. Además, participó en películas como Annie donde interpretó a Rooster Hannigan; Clue, como Wadsworth, y Muppet Treasure Island, en el papel de Long John Silver.
Su trabajo en teatro también fue reconocido con tres nominaciones a los premios Tony y dos nominaciones a los premios Laurence Olivier. A pesar de las complicaciones de salud que enfrentó después de su derrame cerebral, Tim continuó vinculado al entretenimiento, especialmente mediante trabajos de voz.
Tim Curry murió sin haberse casado y sin hijos, dejando una trayectoria de casi seis décadas y personajes que permanecen como parte de la cultura popular, particularmente su interpretación de Frank-N-Furter y su versión de Pennywise.