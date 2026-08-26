Conmocionada por la muerte de Dolly Parton, Taylor Swift la reconoce como la mujer que inspiró su carrera

Taylor Swift: Un mundo sin Dolly no parece posible

Tras darse a conocer la noticia, Taylor Swift publicó un comunicado en el que expresó el dolor que le causó la partida de la estrella del country, género en el que ella debutó.

“Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto", aseguró. La intérprete de Cruel Summer aseguró también que, aunque la pérdida resulta imposible de dimensionar, el impacto de Parton permanecerá para siempre gracias a las vidas que transformó dentro y fuera de la música.

Después, la cantante profundizó en lo que significó crecer teniendo a Dolly como modelo: “Estoy profundamente agradecida por ella. Por las melodías y letras que escribió, capaces de derretir hasta los corazones más fríos".

Taylor Swift y Dolly Parton (Instagram)

La parte más íntima del mensaje fue cuando explicó cómo la trayectoria de Parton hizo posible que niñas como ella imaginaran un futuro como compositoras. “Por la cuerda floja que recorrió, permitiendo que niñas como yo crecieran soñando con unirse también al circo".

Dolly rompió estereotipos, construyó una identidad propia y demostró que una mujer podía ser, al mismo tiempo, compositora, empresaria, actriz y una de las figuras más influyentes de la cultura popular.