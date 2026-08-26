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Conmocionada por la muerte de Dolly Parton, Taylor Swift la reconoce como la mujer que inspiró su carrera

Taylor Swift rindió homenaje a Dolly Parton tras su muerte con un conmovedor mensaje en el que recordó su legado musical, su filantropía y la inspiración que representó para generaciones de artistas.
mié 26 agosto 2026 11:54 AM
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Dolly Parton, Taylor Swift (Getty Images)

La muerte de a los 80 años de la cantante Dolly Parton sigue provocando una ola de homenajes alrededor del mundo, pero uno de los más conmovedores llegó de Taylor Swift, quien dedicó un extenso mensaje para despedir a la mujer que durante décadas redefinió el country y se convirtió en un referente para millones de artistas.

Swift no solo recordó su legado musical, sino también la generosidad, el sentido del humor y la capacidad de Dolly para inspirar a quienes soñaban con abrirse paso en una industria históricamente dominada por hombres.

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Taylor Swift: Un mundo sin Dolly no parece posible

Tras darse a conocer la noticia, Taylor Swift publicó un comunicado en el que expresó el dolor que le causó la partida de la estrella del country, género en el que ella debutó.

“Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto", aseguró. La intérprete de Cruel Summer aseguró también que, aunque la pérdida resulta imposible de dimensionar, el impacto de Parton permanecerá para siempre gracias a las vidas que transformó dentro y fuera de la música.

Después, la cantante profundizó en lo que significó crecer teniendo a Dolly como modelo: “Estoy profundamente agradecida por ella. Por las melodías y letras que escribió, capaces de derretir hasta los corazones más fríos".

Taylor Swift y Dolly Parton
Taylor Swift y Dolly Parton (Instagram)

La parte más íntima del mensaje fue cuando explicó cómo la trayectoria de Parton hizo posible que niñas como ella imaginaran un futuro como compositoras. “Por la cuerda floja que recorrió, permitiendo que niñas como yo crecieran soñando con unirse también al circo".

Dolly rompió estereotipos, construyó una identidad propia y demostró que una mujer podía ser, al mismo tiempo, compositora, empresaria, actriz y una de las figuras más influyentes de la cultura popular.

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Aunque nunca grabaron una canción juntas, la relación entre ambas artistas estuvo marcada por un profundo respeto. Durante años, Dolly Parton elogió públicamente la forma en que Taylor construyó su carrera, destacando su talento como compositora y la inteligencia con la que manejó su vida profesional. En 2024 incluso la describió como “una gran inspiración” para las nuevas generaciones de mujeres en la música.

Ese vínculo se fortaleció aún más este mismo año, cuando Taylor Swift y donaron 2 millones de dólares a la Imagination Library, el programa de alfabetización infantil fundado por Dolly que ha regalado cientos de millones de libros a niños de todo el mundo. La propia Parton agradeció la donación en uno de sus últimos mensajes públicos.

La despedida de Taylor puso énfasis en una faceta que definió la vida de Dolly tanto como su música: la filantropía.

Además de escribir clásicos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, Parton dedicó gran parte de su fortuna a promover la lectura infantil mediante la Imagination Library, iniciativa que ha distribuido más de 270 millones de libros desde su creación. También impulsó proyectos educativos, apoyó comunidades afectadas por desastres naturales y financió investigaciones médicas, convirtiéndose en una de las celebridades más reconocidas por su labor humanitaria.

Imagen de la vida y trayectoria de Dolly Parton
Dolly Parton falleció a los 80n años de edad. (Getty Images)

Para Swift, ese equilibrio entre éxito artístico y generosidad es precisamente lo que hace irrepetible a Dolly: “Su legado perdurará para siempre".

Un adiós compartido por toda la industria

Taylor no fue la única en despedirse. Figuras como Sabrina Carpenter, Jane Fonda, Katy Perry y Elton John y también compartieron emotivos mensajes recordando a la llamada Reina del Country , mientras Estados Unidos le rindió homenaje con banderas a media asta y monumentos iluminados en su honor.

Con la partida de Dolly Parton termina una de las carreras más extraordinarias de la música estadounidense, pero, como escribió Taylor Swift, su obra seguirá recordando que los sueños también pueden escribirse en forma de canciones.

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