Gal Gadot critica a DC Studios y revela cómo terminó su etapa como 'Wonder Woman'

Gal Gadot critica a DC Studios por su salida de Wonder Woman

Durante su participación en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, donde también promocionó su nueva película, The Runner, Gal Gadot se refirió al cambio que experimentó DC Studios después de que James Gunn y Peter Safran asumieran el liderazgo de la división de DC en 2022. Con la llegada de ambos, el estudio comenzó a construir un nuevo universo cinematográfico que dejó atrás buena parte de la continuidad de las películas dirigidas o producidas durante la etapa anterior.



Gal Gadot en Wonder Woman (RRSS)

Cuando el conductor del programa le preguntó si hubo un momento concreto en el que supo que ya no volvería a interpretar a Wonder Woman, la actriz aseguró que recibió información diferente: “No, me dijeron lo contrario”, dijo en el podcast. “Me dijeron algo así como: ‘Vamos a desarrollarlo contigo, la tercera’, bla, bla, bla. Pero vi cómo trataron a todos los demás”.

Durante 2023, Gadot había dicho que todavía tenía planes para desarrollar una tercera película de Wonder Woman. Sin embargo, el proyecto no avanzó después del cambio de dirección de DC Studios y del reinicio de su universo cinematográfico.

La actriz también puso como ejemplos las salidas de Henry Cavill como Superman y de Patty Jenkins, directora de las dos primeras películas de Wonder Woman.

“La situación con Henry no se manejó con elegancia, por decirlo suavemente”, afirmó Gadot. “Lo mismo ocurrió con la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. No se manejó con elegancia”.

A pesar de sus críticas, Gadot aclaró que no considera que el problema sea directamente responsabilidad de Gunn y Safran: “Siento que, ya sabes, todos somos adultos, y todo está bien, y ni siquiera se trata de (Gunn y Safran)”, continuó. “Ellos están ahí y están ahí para hacer lo que creen, y todo está bien”.