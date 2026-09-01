Gal Gadot critica a DC Studios y revela cómo terminó su etapa como 'Wonder Woman'

Gal Gadot habló sobre el final de su etapa como Wonder Woman y cuestionó la manera en que DC Studios manejó la salida de algunos de sus principales talentos. La actriz recordó que, durante un tiempo, incluso recibió la indicación de que continuaría trabajando en una tercera película. pero su salida de la franquicia no ocurrió de la manera que ella esperaba.
La actriz interpretó al personaje de Diana Prince desde Batman v. Superman: Dawn of Justice y posteriormente retomó el personaje en Wonder Woman, Justice League, Wonder Woman 1984 y Zack Snyder's Justice League.
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Gal Gadot critica a DC Studios por su salida de Wonder Woman
Durante su participación en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, donde también promocionó su nueva película, The Runner, Gal Gadotse refirió al cambio que experimentó DC Studios después de que James Gunn y Peter Safran asumieran el liderazgo de la división de DC en 2022. Con la llegada de ambos, el estudio comenzó a construir un nuevo universo cinematográfico que dejó atrás buena parte de la continuidad de las películas dirigidas o producidas durante la etapa anterior.
Cuando el conductor del programa le preguntó si hubo un momento concreto en el que supo que ya no volvería a interpretar a Wonder Woman, la actriz aseguró que recibió información diferente: “No, me dijeron lo contrario”, dijo en el podcast. “Me dijeron algo así como: ‘Vamos a desarrollarlo contigo, la tercera’, bla, bla, bla. Pero vi cómo trataron a todos los demás”.
Durante 2023, Gadot había dicho que todavía tenía planes para desarrollar una tercera película de Wonder Woman. Sin embargo, el proyecto no avanzó después del cambio de dirección de DC Studios y del reinicio de su universo cinematográfico.
La actriz también puso como ejemplos las salidas de Henry Cavill como Superman y de Patty Jenkins, directora de las dos primeras películas de Wonder Woman.
“La situación con Henry no se manejó con elegancia, por decirlo suavemente”, afirmó Gadot. “Lo mismo ocurrió con la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins. No se manejó con elegancia”.
A pesar de sus críticas, Gadot aclaró que no considera que el problema sea directamente responsabilidad de Gunn y Safran: “Siento que, ya sabes, todos somos adultos, y todo está bien, y ni siquiera se trata de (Gunn y Safran)”, continuó. “Ellos están ahí y están ahí para hacer lo que creen, y todo está bien”.
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Gal Gadot se despide de Wonder Woman
Gal Gadottambién aprovechó para reconocer el significado que tuvo interpretar a Diana Prince y agradeció haber formado parte de una franquicia que consiguió conectar con millones de espectadores.
“Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de usar estas botas y de que el personaje fuera tan aclamado y de ser el vehículo en ese momento, y solo puedo desear que quien sea [el próximo] se entregue por completo a este viaje, porque por mucho que hablemos de películas y superhéroes, este personaje realmente significa mucho para muchos de nosotros”.
La actriz añadió un mensaje para quien eventualmente tome el papel de Wonder Woman: “Quiero que la próxima actriz lo use con respeto y traiga todo el amor y la luz que pueda a este mundo, y luego disfrute del viaje. Nunca fue mío. Siempre fui solo un instrumento. Esto es Hollywood”.
La última aparición de Gadot como Wonder Woman ocurrió en The Flash, estrenada en 2023, donde tuvo una participación sin acreditar.
El personaje, sin embargo, no desaparecerá del nuevo universo de DC. En junio de 2025, James Gunn confirmó que se estaba trabajando en una nueva película de Wonder Woman. Hasta ahora, el estudio no ha anunciado quién interpretará a la superheroína en esta nueva etapa.