Sylvia Pasquel recuerda cómo fue el nacimiento de Michelle Salas con emotivo mensaje de cumpleaños

Sylvia Pasquel recuerda cómo fue el nacimiento de Michelle Salas

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video en el que recordó uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de Michelle, hija de Stephanie Salas y Luis Miguel. El mensaje no solo mostró la estrecha relación que existe entre ambas, sino que también permitió conocer detalles inéditos de aquel día que cambió para siempre a la familia.

En el video, Sylvia Pasquel relató cómo vivió las horas previas al nacimiento de su primera nieta. Según contó, antes de salir a trabajar aquella noche se acercó al vientre de Stephanie Salas y le pidió a la bebé que esperara su regreso para nacer.

Sylvia Pasquel y Michelle Salas (Instagram)

"Esa noche me acerqué a la panza de tu madre y te dije: 'Por favor no vayas a nacer, espérame. Voy a ir a trabajar, pero regreso en la madrugada'. Y así lo hiciste, cuando llegué tu mamá estaba en trabajo de parto, así que nos fuimos al hospital", relato.

La actriz recordó que, al volver de madrugada, encontró a su hija en trabajo de parto y la acompañó al hospital. Ahí tuvo la oportunidad de presenciar el nacimiento de Michelle, una experiencia que describió como uno de los momentos más hermosos de su vida. Incluso reveló que entró a la sala de parto equipada con bata médica y una cámara de video para registrar aquel acontecimiento familiar.

Décadas después, la emoción sigue intacta. En su mensaje, Pasquel expresó el orgullo que siente al ver en qué se ha convertido su nieta. La describió como una mujer exitosa, elegante, culta y feliz, además de desearle que continúe alcanzando sus metas personales y profesionales.

"Treinta y siete años después, me encuentro con una mujer hecha y derecha exitosa, guapa, elegante, culta, con un marido precioso y muy exitosa, te deseo todo lo mejor del mundo hijita. Te deseo que seas muy feliz y que sigas siendo tan exitosa como eres. Te ama, tu abuela".