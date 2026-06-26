Michelle Salas reacciona por primera vez a los rumores sobre la salud de Luis Miguel

La influencer no ofreció declaraciones ni publicó un comunicado, pero sí respondió a uno de los cientos de comentarios que recibió en Instagram sobre el estado de salud de su padre. Su discreta reacción fue suficiente para que muchos de sus seguidores interpretaran que el intérprete de La incondicional se encuentra bien.

Todo ocurrió después de que Michelle compartiera un video en su cuenta de Instagram. Entre los mensajes apareció uno en el que una seguidora pedía dejar de presionarla con preguntas sobre Luis Miguel y sugería que, con su actitud, estaba transmitiendo tranquilidad sin necesidad de hablar públicamente del tema.

La modelo respondió únicamente con tres emojis: una estrella, un corazón rosa y unas manos formando un corazón.

Aunque el gesto fue breve, rápidamente se viralizó y muchos usuarios lo interpretaron como una señal positiva sobre el estado de salud del cantante. Otros, en cambio, consideraron que simplemente agradecía el respeto hacia la privacidad de su familia.