Lionel Richie es hospitalizado tras último concierto: Está en terapia intensiva

Lionel Richie es hospitalizado luego de concierto

El incidente ocurrió la noche del 29 de agosto en el anfiteatro The Muny, en St. Louis. Mientras interpretaba su clásico All Night Long, Richie comenzó a mostrar dificultades para mantenerse de pie y pidió a su equipo que le llevara una silla al escenario.

Videos compartidos por asistentes muestran al cantante terminando la última canción sentado, mientras continuaba cantando frente a un público que lo ovacionó de principio a fin.

Durante el propio concierto, el artista dijo que se sentía mal: “Han pasado algunas cosas en esta gira que me sacudieron un poco porque no podía entender qué estaba pasando. Volví al médico y me dijo: ‘Estás sufriendo de deshidratación’”.

Incluso bromeó con la audiencia mientras bebía electrolitos sobre el escenario: “Esta cosa sabe horrible… pero funciona. Solo recuerden tomar sus electrolitos y ustedes también podrán ser como yo”.





Lionel Richie reportedly checked himself into a St. Louis ICU following his Saturday night performance at The Muny. The music legend spoke onstage about recent dehydration issues while still delivering a full night of hits. 🖊️ Kenya Vaughn

🎥 Kenya Vaughn | The St. Louis… pic.twitter.com/GZdC8KMwDp — St. Louis American (@StLouisAmerican) August 31, 2026

El estado de salud de Lionel Richie

De acuerdo con información publicada por TMZ y confirmada posteriormente por diversos medios estadounidenses, Lionel Richie ingresó voluntariamente al hospital después del concierto para realizarse estudios médicos. Los médicos investigan un posible cuadro de deshidratación leve, y fuentes cercanas aseguran que el cantante permanece estable y podría ser dado de alta pronto.

Hasta el momento, su representante no ha emitido un comunicado oficial sobre un diagnóstico definitivo ni sobre posibles cambios en su calendario de conciertos. Su próxima fecha anunciada continúa programada para finales de septiembre en San Francisco.

Este es el segundo episodio de salud que enfrenta Richie durante su actual tour. El pasado 24 de junio, durante el concierto inaugural en St. Paul, Minnesota, el cantante interrumpió inesperadamente su presentación tras sentirse mareado. En aquella ocasión también tuvo que sentarse mientras interpretaba Dancing on the Ceiling y, antes de abandonar el escenario, dijo al público: “Cuando te sientes mareado, siéntate”.

El incidente provocó la cancelación de dos conciertos en Chicago y Columbus por recomendación médica. Días después, Richie tranquilizó a sus seguidores en Instagram con un mensaje en el que aseguró que se encontraba “bien” y agradeció las muestras de cariño recibidas.