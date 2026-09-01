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Espectáculos

Lionel Richie es hospitalizado tras último concierto: Está en terapia intensiva

El cantante Lionel Richie, de 77 años, terminó sentado su presentación en St. Louis; después fue ingresado a cuidados intensivos para realizarse estudios médicos.
mar 01 septiembre 2026 09:33 AM
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Lionel Richie cantando en un show.
Lionel Richie se encuentra hospitalizado tras sufrir malestar en último concierto. (Getty Images)

La salud del legendario cantante Lionel Richie preocupa a sus seguidores. El intérprete de Hello y All Night Long fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en St. Louis, Misuri, pocas horas después de su concierto en la ciudad como parte de su gira Sing a Song All Night Long Tour junto a Earth, Wind & Fire.

Aunque la palabra “UCI” generó preocupación inmediata, los primeros reportes indican que el ingreso fue preventivo y que el artista se sometió a una serie de pruebas médicas tras presentar malestar durante el show.

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Lionel Richie es hospitalizado luego de concierto

El incidente ocurrió la noche del 29 de agosto en el anfiteatro The Muny, en St. Louis. Mientras interpretaba su clásico All Night Long, Richie comenzó a mostrar dificultades para mantenerse de pie y pidió a su equipo que le llevara una silla al escenario.

Videos compartidos por asistentes muestran al cantante terminando la última canción sentado, mientras continuaba cantando frente a un público que lo ovacionó de principio a fin.

Durante el propio concierto, el artista dijo que se sentía mal: “Han pasado algunas cosas en esta gira que me sacudieron un poco porque no podía entender qué estaba pasando. Volví al médico y me dijo: ‘Estás sufriendo de deshidratación’”.

Incluso bromeó con la audiencia mientras bebía electrolitos sobre el escenario: “Esta cosa sabe horrible… pero funciona. Solo recuerden tomar sus electrolitos y ustedes también podrán ser como yo”.

El estado de salud de Lionel Richie

De acuerdo con información publicada por TMZ y confirmada posteriormente por diversos medios estadounidenses, Lionel Richie ingresó voluntariamente al hospital después del concierto para realizarse estudios médicos. Los médicos investigan un posible cuadro de deshidratación leve, y fuentes cercanas aseguran que el cantante permanece estable y podría ser dado de alta pronto.

Hasta el momento, su representante no ha emitido un comunicado oficial sobre un diagnóstico definitivo ni sobre posibles cambios en su calendario de conciertos. Su próxima fecha anunciada continúa programada para finales de septiembre en San Francisco.

Este es el segundo episodio de salud que enfrenta Richie durante su actual tour. El pasado 24 de junio, durante el concierto inaugural en St. Paul, Minnesota, el cantante interrumpió inesperadamente su presentación tras sentirse mareado. En aquella ocasión también tuvo que sentarse mientras interpretaba Dancing on the Ceiling y, antes de abandonar el escenario, dijo al público: “Cuando te sientes mareado, siéntate”.

El incidente provocó la cancelación de dos conciertos en Chicago y Columbus por recomendación médica. Días después, Richie tranquilizó a sus seguidores en Instagram con un mensaje en el que aseguró que se encontraba “bien” y agradeció las muestras de cariño recibidas.

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Los problemas de salud de Lionel Richie

A sus 77 años, Lionel Richie continúa ofreciendo giras internacionales y manteniendo una de las carreras más sólidas de la música estadounidense. Sin embargo, esta no es la primera vez que enfrenta desafíos médicos importantes.

Durante la década de los noventa fue sometido a cuatro cirugías en las cuerdas vocales debido a un severo problema provocado por el reflujo ácido, una condición que durante años puso en riesgo su voz. Finalmente, los médicos identificaron el origen del padecimiento y el cantante logró recuperarse por completo.

En 2011 también se sometió a un reemplazo de cadera tras desarrollar artritis severa como consecuencia del desgaste físico acumulado por décadas de giras y presentaciones. El propio Richie ha contado en distintas entrevistas que esa cirugía le permitió volver a caminar sin dolor y recuperar su movilidad.

Un ícono de la música con más de cinco décadas de carrera

Antes de convertirse en una de las voces más destacadas del pop y el soul, Lionel Richie alcanzó la fama como integrante de The Commodores, agrupación con la que popularizó éxitos como Easy y Three Times a Lady.

Como solista consolidó una carrera extraordinaria gracias a canciones como Hello, Say You, Say Me, Stuck on You y All Night Long, vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo y obteniendo premios Grammy, un Oscar y un Globo de Oro. En los últimos años también se convirtió en uno de los jueces más queridos del programa American Idol.

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