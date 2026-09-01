De Marvel a un nuevo thriller: Tenoch Huerta se une a 'Copperhead' con Jason Momoa y Adria Arjona

¿De qué tratará 'Copperhead', la nueva película de Tenoch Huerta?

La incorporación de Tenoch fue reportada por Deadline y posteriormente confirmada por el actor en sus redes sociales. Por ahora, los detalles sobre el personaje que interpretará Tenoch Huerta se mantienen bajo reserva.

La película será dirigida por John Swab, cineasta que ha desarrollado buena parte de su filmografía alrededor de historias de crimen, adicciones y personajes enfrentados a situaciones límite.



Copperhead seguirá a un detective veterano y a un joven agente federal que deberán trabajar juntos después de que una operación encubierta de compraventa de drogas termine de manera violenta.

Lo que comienza como una investigación sobre un operativo que salió mal pronto los llevará a descubrir una conspiración dentro de su propia unidad de élite. La cinta combinará elementos de thriller, crimen y acción, con una trama en la que la lealtad de los propios agentes será puesta a prueba.

Miles Teller será uno de los protagonistas del proyecto, mientras que Jason Momoa, Tenoch Huerta, Adria Arjona y Kiefer Sutherland completarán el elenco principal. Se tiene previsto que el rodaje comience en septiembre en Oklahoma.