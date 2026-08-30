¿Quién es María Guadalupe Vargas, la nueva Miss Universo México 2026?

De los certámenes a los negocios y la escritura, así es la carrera de María Guadalupe Vargas

Más allá de las pasarelas, María Guadalupe Vargas ha construido un perfil que también está relacionado con la escritura y los negocios. Es autora de Miss Trouble, la reina de los problemas, un proyecto en el que aborda experiencias personales y las críticas o prejuicios que ha enfrentado.

María Guadalupe Vargas (Instagram)

Durante su participación en la competencia nacional, la jalisciense también aprovechó sus intervenciones para hablar sobre el papel de las mujeres y la importancia de utilizar la voz para generar cambios.

En la etapa del Top 10, María Guadalupe destacó el significado que tuvo para ella el triunfo de su antecesora, Fátima Bosch, en Miss Universo 2025.

“El pasado noviembre, el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando alza la voz, a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron”, afirmó.

María Guadalupe Vargas (Instagram)

Más adelante, durante la ronda final de preguntas, Vargas habló sobre aquello que considera que realmente determina el valor de una mujer:“El valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la huella que deja en la vida de los demás”, expresó.

La nueva Miss Universo México llegó al último tramo de la competencia junto a Mariana Macías, de Michoacán; Fernanda Abaroa, de Guerrero; Génesis Vera, de Veracruz, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México. Finalmente, el título quedó en manos de la representante de Jalisco.