María Guadalupe Vargas Naranjo comenzó una nueva etapa este sábado al convertirse en la ganadora de Miss Universe México 2026. La representante de Jalisco se impuso entre 32 candidatas durante la final celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, y recibió la corona de manos de Fátima Bosch , quien concluyó su reinado nacional.
¿Quién es María Guadalupe Vargas, la nueva Miss Universo México 2026?
¿Quién es María Vargas, la nueva Miss Universo México 2026?
Con este triunfo, la jalisciense será la encargada de representar a México en la próxima edición internacional de Miss Universo, programada para noviembre en San Juan, Puerto Rico.
Vargas tiene 28 años y es originaria de Zapopan, Jalisco. Su perfil combina experiencia en el mundo de los certámenes y el modelaje con una formación profesional en el área de negocios. Es licenciada en Negocios Internacionales y también ha desarrollado proyectos relacionados con la escritura y el emprendimiento.
Antes de conseguir la corona nacional, María Vargas ya contaba con experiencia en concursos de belleza. Su trayectoria incluye su participación en Miss Jalisco 2018, certamen en el que llegó al Top 5, y posteriormente su triunfo en Mexicana Universal Jalisco 2021.
De los certámenes a los negocios y la escritura, así es la carrera de María Guadalupe Vargas
Más allá de las pasarelas, María Guadalupe Vargas ha construido un perfil que también está relacionado con la escritura y los negocios. Es autora de Miss Trouble, la reina de los problemas, un proyecto en el que aborda experiencias personales y las críticas o prejuicios que ha enfrentado.
Durante su participación en la competencia nacional, la jalisciense también aprovechó sus intervenciones para hablar sobre el papel de las mujeres y la importancia de utilizar la voz para generar cambios.
En la etapa del Top 10, María Guadalupe destacó el significado que tuvo para ella el triunfo de su antecesora, Fátima Bosch, en Miss Universo 2025.
“El pasado noviembre, el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando alza la voz, a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron”, afirmó.
Más adelante, durante la ronda final de preguntas, Vargas habló sobre aquello que considera que realmente determina el valor de una mujer:“El valor de una mujer está en su espíritu de servicio y en la huella que deja en la vida de los demás”, expresó.
La nueva Miss Universo México llegó al último tramo de la competencia junto a Mariana Macías, de Michoacán; Fernanda Abaroa, de Guerrero; Génesis Vera, de Veracruz, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México. Finalmente, el título quedó en manos de la representante de Jalisco.
Ahora, María Vargas tendrá el reto de continuar el camino que dejó Fátima Bosch y representar a México en la edición 2026 de Miss Universo, donde buscará mantener al país entre las protagonistas del certamen internacional.
El destino elegido para la gran recta final de Miss Universe México 2026 fue Los Cabos, donde el hotel Corazón Cabo Resort & Spa recibió a las 32 participantes desde semanas atrás para finalmente conocer a la nueva representante de México para el certamen internacional.
Corazón Cabo recibió la ronda preliminar y la competencia de traje de baño, cuidando cada detalle para brindar a las participantes las herramientas necesarias para llegar en gran momento a la final. Platicamos con Eric de Maeyer, chef ejecutivo de la propiedad y encargado de la alimentación de las reinas de belleza durante estas últimas semanas.
“Comen muy saludable, no hay de otra. Sobre todo alimentos verdes. Algunas evitan el gluten y algunas proteínas; servimos pollo y pescado blanco sobre todo. Ensaladas con aceite de oliva y dejamos fuera alimentos como la papa”, nos contó. “Lo más complicado para ellas es limitarse en estos últimos días. Tenemos otros centros de consumo donde sirven de todo para nuestros huéspedes, pero son ellas quienes toman la decisión de restringirse para llegar en gran forma a la final”.
Fátima Bosch se despide de Miss Universo México
Luego de entregar la corona de MUM a su sucesora, María Vargas, Fátima Bosch nos contó qué significó para ella concluir esta aventura.
“Hoy se cierra un ciclo precioso que marcó mi vida. Esta corona fue la que me permitió representar a mi país. Estoy muy contenta, muy feliz. La nueva reina, Miss Jalisco, es una niña hermosa e inteligente que sé que va a poner el nombre de México muy en alto”, nos contó.
Sobre su futuro y ante la pregunta de si tendremos Fátima para rato, dijo: “Yo los adoro, los amo. Agradezco su amor con todo mi corazón. Pero todo es un ciclo en la vida. Lo bonito de estar vivo es que nada dura para siempre. He hecho lo mejor que he podido, me he esforzado por llevar el nombre de México a cada rincón del mundo, y todo llega a su fin. Así que nos vemos en Puerto Rico”, explicó.