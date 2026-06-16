Pablo Lyle podría salir antes de prisión; su familia confía en que obtenga una liberación anticipada

La ausencia de Pablo Lyle en el funeral de su papá

Las declaraciones de Silvia y Jorge Lyle ocurrieron en medio del duelo que enfrenta la familia tras el fallecimiento de Jorge Cristian Lyle Pérez, papá del actor, quien murió el pasado 13 de junio a los 77 años en Mazatlán, Sinaloa.

Jorge Lyle (Instagram)

Durante el funeral, los hermanos compartieron el impacto que ha representado despedirse de su padre.

"Es difícil en este momento poner en palabras lo que estamos transitando. Pero tenemos mucha gratitud en el corazón por la vida de mi papá, por el cariño de toda la gente de Mazatlán, la gente de toda la vida, como él decía, que estuvieron aquí presentes y siempre acompañando a la familia, a él, y bueno, triste la partida de un padre. No la edad, siempre es algo que cambia la vida de los hijos y de quienes lo amaban, ¿no? Pero bueno, recordando que el amor nunca va a terminarse, no tiene fin, que seguimos unidos y vamos a estar con él", expresó Silvia.

Aunque trascendió que el fallecimiento estaría relacionado con una caída, la familia optó por enfocarse en recordar la vida del señor Jorge Lyle.

"Yo creo que esos detalles al final no tienen importancia, pero fue un proceso también natural de la misma vida, del plan de Dios y obviamente siempre estuvimos cuidándolo, viendo por él y así como él vio por nosotros, por su familia, no nada más por nosotros, por toda su familia. Él era un pilar siempre para sus hermanas, para sus amigos, un hombre muy especial", comentó Silvia.

Jorge Lyle (Instagram)

Uno de los momentos más difíciles para la familia fue afrontar la despedida sin la presencia física de Pablo Lyle, quien desde febrero de 2023 se encuentra recluido en una prisión de Florida.

"Con muchas ganas que estuviera mi hermano también con nosotros, pero pues lo despedimos con un homenaje y se queda con nosotros de otra manera, ¿verdad?", señaló Jorge.

Silvia recordó la estrecha relación que existía entre el actor y su papá. "Pablo, con respecto a mi papá, siempre estuvo muy unido a él y fue muy lindo como el amor entre ellos siempre estuvo ahí vivo, y bueno, él también en este proceso viviéndolo con nosotros. Él haciendo el proceso y lo que tiene que hacer ahora mientras está ahí, ya falta menos", expresó.

Entre los asistentes a la ceremonia religiosa también se encontraba Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle y mamá de sus hijos, quien acudió para acompañar a la familia durante este difícil momento.

Mientras la familia continúa atravesando el duelo por la pérdida de su padre, mantiene también la esperanza de que el actor pueda regresar pronto a casa y comenzar una nueva etapa junto a sus seres queridos.