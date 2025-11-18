Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, hacen su debut como pareja en un evento público

Jennifer Aniston y Jim Curtis hacen su debut como pareja en un evento

Si bien Jennifer Aniston pasó por la alfombra roja del evento sola, una vez dentro del evento se reunió con su pareja Jim Curtis. La pareja combinó sus outfits ya que Aniston lució un vestido halter negro brilloso de Ralph Lauren, mientras que su novio Jim portó un traje y corbata también negros junto a una camisa azul. La pareja también se sentó juntos durante la gala.

La pareja se mantuvo junta a lo largo del evento. (Getty Images)

Jim Curtis incluso fue mencionado durante el discurso que dio Adam Sandler para entregar uno de los reconocimientos de la noche, quien mencionó que él y su esposa Jackie están “muy felices de que tú (Jeniffer) y Jim se hayan encontrado el uno al otro y estén teniendo el amor que merecen”.

La pareja posó junto a Kristin Hahn, Amanda Anka y Andrea Bendewald. (Getty Images)

El discurso anti IA de Jennifer Aniston

Después de recibir el premio de la mano de Adam Sandler, la actriz Jennifer Aniston dirigió su discurso de aceptación hacia los efectos que tiene el uso de la Inteligencia Artificial en la industria del entretenimiento.

Jennifer Aniston mencionó que la IA nunca será capaz de replicar las almas de los actores y creadores. También mencionó que continúa siendo actriz por las amistades que ha hecho en esta industria y por su creencia de la importancia que tiene contar historias.