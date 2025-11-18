Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, hicieron su primera aparición en un evento público durante la gala de Mujeres en Hollywood de ELLE, que se celebró en el Four Seasons Hotel en Beverly Hills, California y donde Jennifer fue homenajeada y recibió un galardón de la mano de su amigo de toda la vida, Adam Sandler.
Jennifer Aniston y su novio, Jim Curtis, hacen su debut como pareja en un evento público
Si bien Jennifer Aniston pasó por la alfombra roja del evento sola, una vez dentro del evento se reunió con su pareja Jim Curtis. La pareja combinó sus outfits ya que Aniston lució un vestido halter negro brilloso de Ralph Lauren, mientras que su novio Jim portó un traje y corbata también negros junto a una camisa azul. La pareja también se sentó juntos durante la gala.
Jim Curtis incluso fue mencionado durante el discurso que dio Adam Sandler para entregar uno de los reconocimientos de la noche, quien mencionó que él y su esposa Jackie están “muy felices de que tú (Jeniffer) y Jim se hayan encontrado el uno al otro y estén teniendo el amor que merecen”.
El discurso anti IA de Jennifer Aniston
Después de recibir el premio de la mano de Adam Sandler, la actriz Jennifer Aniston dirigió su discurso de aceptación hacia los efectos que tiene el uso de la Inteligencia Artificial en la industria del entretenimiento.
Jennifer Aniston mencionó que la IA nunca será capaz de replicar las almas de los actores y creadores. También mencionó que continúa siendo actriz por las amistades que ha hecho en esta industria y por su creencia de la importancia que tiene contar historias.
La relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis
Hace apenas algunos días, el 2 noviembre de este año, Jennifer Aniston hizo pública su relación con Jim Curtis a través de una publicación de Instagram donde lo felicitó por su cumpleaños con el mensaje “feliz cumpleaños mi amor apreciado” y una fotografía en blanco y negro donde se ve a la actriz abrazando a Jim.
Jim Curtis es un especialista en salud mental, hipnoterapia y coaching a quien Jennifer Aniston describió durante una entrevista para la revista ELLE, como alguien extraordinario que ayuda a muchas personas porque es “muy especial, muy normal, muy amable y quiere ayudar a las personas a sanar y a superar su trauma”.
Oficialmente Jennifer Aniston y Jim Curtis han dado un nuevo paso en su relación al hacer su primera aparición juntos en un evento público. No cabe duda de que el noviazgo entre Jennifer y Jim va muy en serio y su amor se ve reflejado en la admiración que tienen mutuamente por su carreras profesionales.