Jennifer Aniston confirma inesperadamente su noviazgo con su terapeuta, Jim Curtis

Jennifer Aniston hizo pública su relación con Jim Curtis el día del cumpleaños del terapeuta.
La noche del domingo 2 de noviembre, la estrella de Friends, de 56 años, mandó una felicitación pública a su novio, confirmando así los rumores que circulan desde hace meses.
Jennifer Aniston confirma su noviazgo con Jim Curtis
Junto a un fotografía en blanco y negro en la que aparecen abrazados, la actriz escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor. Amado”.
Jennifer Aniston y Jim Curtisfueron relacionados sentimentalmente por primera vez en julio pasado después de que la famosa actriz fue vista de manera muy cercana al hipnotista y coach de vida durante unas vacaciones en Mallorca, lo que ha encendido los primeros rumores de un posible romance.
De acuerdo con reportes, la actriz de 56 años, pasó el 4 de julio entre amigos, incluyendo a Jason Bateman y Amanda Anka. Em ese entonces, el Daily Mail publicó una serie de fotografías que muestran a Aniston presentando a Curtis al grupo antes de tomar un paseo en yate.
La foto con la que Jennifer Aniston habría revelado su romance
Semanas después, Jennifer Anistoncompartió una serie de fotos en Instagram tituladas “Thank you summer”, con las que se despidió del verano. Entre selfies junto a sus amigos Courteney Cox, Sandra Bullock y Adam Sandler, llamó la atención la última foto tomada desde atrás de un hombre contemplando el atardecer, quien rápidamente fue identificado como Curtis.
"Están saliendo informalmente y divirtiéndose", dijo una fuente a la revista People en ese momento. “Los presentó un amigo y empezaron como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo, agregó el informante. Además, mencionó que el autor y coach de vida no se parece en nada a las personas con las que Aniston había salido antes.
En septiembre, Curtis apoyó a Aniston en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show y, un mes después, la pareja fue fotografiada saliendo del restaurante Nobu en Malibú, California, junto a Courteney Cox y su novio Johnny McDaid.
Otra fuente le contó a la revista que Curtis ha ayudado a Aniston a "bajar un poco el ritmo" de trabajo, ya que está "muy acostumbrada a ir a toda velocidad mientras compagina proyectos" en su carrera.
Por su parte, Jennifer ha preferido mantener su relación alejada del ojo público. En una entrevista con Entertainment Tonight, prefirió no hacer ningún comentario cuando un reportero le expresó que Jim Curtis parecía ser “un tipo especial”. “Qué bien”, dijo la actriz.