Jennifer Aniston confirma inesperadamente su noviazgo con su terapeuta, Jim Curtis

La foto con la que Jennifer Aniston habría revelado su romance

Semanas después, Jennifer Aniston compartió una serie de fotos en Instagram tituladas “Thank you summer”, con las que se despidió del verano. Entre selfies junto a sus amigos Courteney Cox, Sandra Bullock y Adam Sandler, llamó la atención la última foto tomada desde atrás de un hombre contemplando el atardecer, quien rápidamente fue identificado como Curtis.

Jim Curtis (Instagram)

"Están saliendo informalmente y divirtiéndose", dijo una fuente a la revista People en ese momento. “Los presentó un amigo y empezaron como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo, agregó el informante. Además, mencionó que el autor y coach de vida no se parece en nada a las personas con las que Aniston había salido antes.

Jim Curtis (Facebook)

En septiembre, Curtis apoyó a Aniston en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show y, un mes después, la pareja fue fotografiada saliendo del restaurante Nobu en Malibú, California, junto a Courteney Cox y su novio Johnny McDaid.

Otra fuente le contó a la revista que Curtis ha ayudado a Aniston a "bajar un poco el ritmo" de trabajo, ya que está "muy acostumbrada a ir a toda velocidad mientras compagina proyectos" en su carrera.

Por su parte, Jennifer ha preferido mantener su relación alejada del ojo público. En una entrevista con Entertainment Tonight, prefirió no hacer ningún comentario cuando un reportero le expresó que Jim Curtis parecía ser “un tipo especial”. “Qué bien”, dijo la actriz.