Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, revela detalles de su relación

¿Cómo se conocieron Jim Curtis y Jennifer Aniston?

Durante su entrevista en el Today Show, Jim Curtis mencionó que él y Jennifer Anniston se conocieron por sus amigos en común: “Fuimos presentados por amigos”.

El escritor sobre bienestar también habló sobre sus primeros acercamientos: “Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a hablar solamente”.

Jim Curtis habló sobre su nuevo libro y sobre su noviazgo con Jennifer Aniston en el Today Show. (Instagram - @jimcurtis1)

Jim Curtis agregó que no comenzaron a salir en cuanto se conocieron: “Tomó mucho tiempo, hablamos por mucho tiempo y nos volvimos cercanos”. Finalmente, Curtis especificó hace cuánto han estado saliendo: “Bastante tiempo, para ahora meses, casi cerca de un año”.

La pareja lleva casi un año de relación, aunque se desconoce la fecha exacta en que comenzó su noviazgo. (Instagram - @jimcurtis1)

El presentador de Today Show, Craig Melvin, fue el encargado de cuestionar a Jim Curtis e incluso bromeó al preguntarle si los amigos que los presentaron habían sido Joey o Ross, los personajes de la serie Friends. Finalmente, Craig dijo que dejaría de cuestionarlo porque se estaba ruborizando, a lo que Curtis respondió: “Sí, seguro lo estoy”.