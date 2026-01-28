El hipnoterapeuta y experto en salud y bienestar, Jim Curtis, asistió al Today Show este 26 de enero para hablar sobre su nuevo libro The Book of Possibility. Durante el espacio, Jim fue cuestionado sobre su relación con Jennifer Aniston y, pese a ser hermético en cuando a su vida personal, reveló que llevan casi un año como novios y que les tomó tiempo comenzar a salir después de haberse conocido.
Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, revela detalles de su relación
¿Cómo se conocieron Jim Curtis y Jennifer Aniston?
Durante su entrevista en el Today Show, Jim Curtis mencionó que él y Jennifer Anniston se conocieron por sus amigos en común: “Fuimos presentados por amigos”.
El escritor sobre bienestar también habló sobre sus primeros acercamientos: “Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a hablar solamente”.
Jim Curtis agregó que no comenzaron a salir en cuanto se conocieron: “Tomó mucho tiempo, hablamos por mucho tiempo y nos volvimos cercanos”. Finalmente, Curtis especificó hace cuánto han estado saliendo: “Bastante tiempo, para ahora meses, casi cerca de un año”.
El presentador de Today Show, Craig Melvin, fue el encargado de cuestionar a Jim Curtis e incluso bromeó al preguntarle si los amigos que los presentaron habían sido Joey o Ross, los personajes de la serie Friends. Finalmente, Craig dijo que dejaría de cuestionarlo porque se estaba ruborizando, a lo que Curtis respondió: “Sí, seguro lo estoy”.
Lo que se sabe hasta el momento sobre la relación de Jim Curtis y Jennifer Aniston
En julio de 2025, Jennifer Aniston y Jim Curtis fueron vistos juntos en Mallorca, España, sin embargo, fue en noviembre del mismo año cuando la actriz confirmó la relación cuando posteó una fotografía abrazando a Jim el día de su cumpleaños.
Aniston acompañó la publicación con el mensaje “Feliz cumpleaños, mi amor querido”. Jim respondió a la publicación con un emoji mandando un beso. Unos días después, Jim también posteó en Instagram una foto junto a Jennifer.
Ese mismo mes debutaron como pareja en la alfombra roja de Elle’s 2025 Women in Hollywood. Entonces, ella habló por primera vez sobre su novio en entrevista para Elle: “Es bastante extraordinario y ayuda a muchas, muchas personas”, también mencionó que “es muy especial, muy normal y muy amable, quiere ayudar a las personas a sanar”.
Hasta el momento, la pareja ha optado por mantener una relación privada pero no secreta, por lo que las declaraciones de Jim Curtis han permitido que los fanáticos de Jennifer Aniston tengan más noción sobre cuándo inició realmente esta relación.