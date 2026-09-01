Humberto Zurita revela cómo se 'ganó' a Michelle Salas y Camila Valero, hijas de su novia Stephanie Salas

Humberto Zurita destaca la conexión entre sus hijos y las hijas de Stephanie Salas

La convivencia entre las dos familias también ha permitido que los hijos de Humberto Zurita tengan una relación cercana con Michelle y Camila. El actor destacó particularmente las similitudes entre Emiliano Zurita y Camila Valero, quienes tienen edades parecidas y, desde su perspectiva, comparten una personalidad similar.

“Sebastián lleva, tiene casi la misma edad que Mish y Emiliano que Camila. Y Camila y Emiliano son muy parecidos. Son superchavos, son muy liberales y muy respetuosos del ser humano”.

Mientras disfruta de esta etapa familiar, Zurita también se prepara para celebrar su cumpleaños el próximo 2 de septiembre. El actor contó que Stephanie ya se adelantó al festejo y pasó tiempo con él antes de la fecha.

“Ayer se fue Stephanie, vino, me festejó. Muy bien, me festejó. Sí, muy bien, la pasamos muy bien. Y me voy a pasar, tengo aquí una bola de sobrinos yo, entonces yo creo que nos vamos a juntar por ahí en mi casa del Ajusco”.

Para el actor, compartir tiempo con su familia es una de las mejores maneras de celebrar. De hecho, contó que existe una tradición que mantiene junto a sus hermanos y que procura repetir cada año: “Todos los años tenemos una reunión de hermanos en algún lugar lo buscamos y nos reunimos”, finalizó.