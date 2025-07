Humberto Zurita reacciona a las críticas por su diferencia de edad con Stephanie

El viaje de aniversario de Humberto Zurita y Stephanie Salas por Europa

Recientemente, Humberto Zurita compartió algunos detalles sobre su viaje a Europa junto a su novia Stephanie Salas, con quien cumplió tres años de relación.

Humberto Zurita y Stephanie Salas (Instagram)

“Acabamos de llegar como tú dices, anduvimos un buen rato, como un mes, por allá por Europa, desde Ámsterdam fuimos hasta Turquía, Grecia, muchos lugares, bien padre”, compartió en entrevista para el programa Hoy

El actor también habló sobre cómo han transcurrido estos tres años de relación con Stephanie. Recientemente, la pareja disfrutó de un viaje por Europa, visitando destinos como Grecia, Turquía y Francia.



“Pasándonosla muy bien, sí. La vida es una sola, tienes que disfrutarla, tienes que pasarla bien. Yo tengo esa gran fortuna, soy un hombre bendecido en ese sentido porque yo ya tenía tres años solo y, bueno, me encontré con Stephanie, y la verdad que me la he pasado muy bien, somos una gran pareja y adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que padre”, recalcó.