Cumpleaños de Humberto Zurita confirma que su relación con Stephanie Salas está en su mejor momento

Stephanie Salas celebra el cumpleaños de Humberto Zurita

En una serie de fotos compartidas en Instagram, Stephanie mostró cómo vivieron el festejo: un ambiente relajado, con una copa en la mano, la actriz acompañó el post con un mensaje sencillo pero directo: “¡Amor mío, el mejor de los cumpleaños corazón mío! ¡Que la vida te siga iluminando y llenando de amor todo para ti, ¡feliz cumpleaños!”.

Por su parte, Zurita no se quedó atrás. El actor respondió con un mensaje corto, pero contundente: "¡Gracias, amor!", respondió el actor.

La publicación, que sumó miles de likes en pocas horas, confirmó lo que muchos ya sabían: la pareja va en serio y vive uno de sus mejores momentos.

Desde que hicieron pública su relación en 2022, Stephanie y Humberto han manejado su romance con discreción, pero sin esconderse. Poco a poco han ido compartiendo más de su vida juntos, tanto en eventos como en redes, y se han convertido en una de las parejas más queridas del medio.

