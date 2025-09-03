Stephanie Salas no solo está en una de sus etapas más sólidas profesionalmente, también lo está en lo personal. Este fin de semana, la actriz y cantante celebró el cumpleaños de su pareja, Humberto Zurita, y lo hizo como mejor sabe: con una publicación en redes sociales que combinó amor, estilo y momentos familiares clave.
Cumpleaños de Humberto Zurita confirma que su relación con Stephanie Salas está en su mejor momento
Stephanie Salas celebra el cumpleaños de Humberto Zurita
En una serie de fotos compartidas en Instagram, Stephanie mostró cómo vivieron el festejo: un ambiente relajado, con una copa en la mano, la actriz acompañó el post con un mensaje sencillo pero directo: “¡Amor mío, el mejor de los cumpleaños corazón mío! ¡Que la vida te siga iluminando y llenando de amor todo para ti, ¡feliz cumpleaños!”.
Por su parte, Zurita no se quedó atrás. El actor respondió con un mensaje corto, pero contundente: "¡Gracias, amor!", respondió el actor.
La publicación, que sumó miles de likes en pocas horas, confirmó lo que muchos ya sabían: la pareja va en serio y vive uno de sus mejores momentos.
Desde que hicieron pública su relación en 2022, Stephanie y Humberto han manejado su romance con discreción, pero sin esconderse. Poco a poco han ido compartiendo más de su vida juntos, tanto en eventos como en redes, y se han convertido en una de las parejas más queridas del medio.
Stephanie Salas y Humberto Zurita, un romance con mucha discreción
La relación entre Stephanie Salas y Humberto Zurita comenzó en 2022, cuando fueron captados por primera vez en eventos públicos. Aunque al inicio mantuvieron un perfil discreto, con el tiempo la pareja fue compartiendo más momentos en redes sociales, confirmando que su vínculo iba en serio.
Ambos, con trayectorias sólidas en la actuación, encontraron afinidad no solo en lo profesional, sino también en sus experiencias personales, especialmente tras las pérdidas significativas que vivieron en años anteriores.
Desde que decidieron hacer pública su relación, Humberto Zurita ha sido claro y reflexivo al hablar del amor que vive con Stephanie. En una reciente entrevista, confesó:
"Sólo te voy a decir que Stephy y yo estamos pasando un buen rato, estamos pasando un muy buen momento. Yo quiero muchísimo a sus hijas".
Con el paso de los meses, Stephanie y Humberto han construido una relación estable que ha logrado integrar a sus respectivas familias.
Las hijas de Salas, Michelle Salas y Camila Valero, han mostrado una convivencia cercana con el actor, mientras que Zurita ha compartido en entrevistas lo feliz que se siente en esta nueva etapa. Hoy, la pareja no solo es una de las más consolidadas del espectáculo mexicano, sino también una que se muestra genuina, sin excesos mediáticos, pero con mucho respaldo mutuo.