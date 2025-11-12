Humberto Zurita deja claro por qué no tiene intenciones de casarse con Stephanie Salas

Humberto Zurita deja claro por qué no se quiere casar con Stephanie Salas

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de formalizar su relación con la actriz y cantante mediante el matrimonio, el actor y productor respondió dejando clara su postura: “No, estamos formalizados. Ya los papeles hoy en día ya no se usan tanto. Se usan más los WhatsApp o el Facebook o algo así”, dijo Zurita entre risas.

Humberto Zurita y Stephanie Salas. (Agencia México)

No es la primera vez que Humberto Zurita comparte su postura sobre el matrimonio en esta etapa de su vida. Hace un par de años abordó el tema cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a casarse.

“Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor”, declaró en entrevista para la revista expresó a TVyNovelas en 2023. “Que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, bromeó en ese momento.

Además en varias ocasiones el actor ha destacado lo fácil que ha sido mantener su relación con la cantante, pues ambos están enfocados a disfrutar cada momento que comparten.

“Pasándonosla muy bien, sí. La vida es una sola, tienes que disfrutarla, tienes que pasarla bien. Yo tengo esa gran fortuna, soy un hombre bendecido en ese sentido porque yo ya tenía tres años solo y, bueno, me encontré con Stephanie, y la verdad que me la he pasado muy bien, somos una gran pareja y adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que padre”, recalcó.

Stephanie Salas está recorriendo Perú, al lado de su novio Humberto Zurita. (Instagram/Stephanie Salas)

Stephanie Salas y Humberto Zurita volverán a compartir escenario en una nueva obra de teatro, la comedia El seductor, en la que también participan Chantal Andere y Gina Varela.

“Es una comedia divertidísima, con ese humor blanco al estilo de Mauricio Garcés, donde aparentemente todas las mujeres quieren contigo y te crees un gran seductor, pero al final terminas aporreado por todas ellas”, comentó Zurita sobre el proyecto. “Es una historia de enredos muy entretenida, en la que un hombre se desnuda emocionalmente y muestra su faceta más humana como seductor”, agregó.