Humberto Zurita deja claro por qué no tiene intenciones de casarse con Stephanie Salas

El actor Humberto Zurita habló con sinceridad sobre su relación con Stephanie Salas y explicó por qué, en esta etapa de su vida, no siente la necesidad de formalizar con una boda.
mié 12 noviembre 2025 09:01 AM
Humberto Zurita y Stephanie Salas
Humberto Zurita y Stephanie Salas (Instagram)

Desde que hicieron pública su relación en 2022, Humberto Zurita y Stephanie Salas han mantenido su romance con discreción, aunque sin ocultarlo. Con el paso del tiempo, la pareja ha compartido más momentos de su vida juntos, tanto en eventos públicos como en redes sociales.

El verano pasado, por ejemplo, publicaron imágenes de su viaje a Europa con motivo de su tercer aniversario de novios, una experiencia que el actor calificó como su "luna de miel".

Humberto Zurita recuerda cómo conoció a Stephanie Salas

Aunque ambos disfrutan de su relación tal como está, algunos de sus seguidores consideran que ya es momento de que la pareja se case. Al ser cuestionado sobre el tema, el actor dejó claro que no le afectan ese tipo de presiones.

Humberto Zurita y Stephanie Salas
Humberto Zurita y Stephanie Salas. (Instagram/hzurita)

En entrevista con Televisa Espectáculos, Humberto Zurita recordó que, aunque su relación con Stephanie Salas comenzó hace apenas unos años, la conoce desde hace mucho tiempo, por lo que considera que ese lazo es el mejor compromiso que pueden tener.

“Yo la conozco desde que era niña, la conozco desde muy chiquita, desde que Mich, su hija, tenía tres años”, compartió el actor. “Hicimos una obra de teatro en aquellos entonces, se llamó El Protagonista, que producíamos con ZUBA Producciones, Christian (Bach), mi mujer y yo, y ahí yo conocí a Stephanie desde entonces empezó a trabajar mucho con nosotros. Y bueno, es una relación muy larga, tanto con ella como con sus hijas”, recalcó.

Humberto Zurita deja claro por qué no se quiere casar con Stephanie Salas

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de formalizar su relación con la actriz y cantante mediante el matrimonio, el actor y productor respondió dejando clara su postura: “No, estamos formalizados. Ya los papeles hoy en día ya no se usan tanto. Se usan más los WhatsApp o el Facebook o algo así”, dijo Zurita entre risas.

Humberto Zurita y Stephanie Salas
Humberto Zurita y Stephanie Salas. (Agencia México)

No es la primera vez que Humberto Zurita comparte su postura sobre el matrimonio en esta etapa de su vida. Hace un par de años abordó el tema cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de volver a casarse.

“Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor”, declaró en entrevista para la revista expresó a TVyNovelas en 2023. “Que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, bromeó en ese momento.

Además en varias ocasiones el actor ha destacado lo fácil que ha sido mantener su relación con la cantante, pues ambos están enfocados a disfrutar cada momento que comparten.

“Pasándonosla muy bien, sí. La vida es una sola, tienes que disfrutarla, tienes que pasarla bien. Yo tengo esa gran fortuna, soy un hombre bendecido en ese sentido porque yo ya tenía tres años solo y, bueno, me encontré con Stephanie, y la verdad que me la he pasado muy bien, somos una gran pareja y adoro a sus hijas, ella adora a mis hijos, así que padre”, recalcó.

Stephanie Salas está en Machu Picchu con Humberto Zurita.
Stephanie Salas está recorriendo Perú, al lado de su novio Humberto Zurita. (Instagram/Stephanie Salas)

Stephanie Salas y Humberto Zurita volverán a compartir escenario en una nueva obra de teatro, la comedia El seductor, en la que también participan Chantal Andere y Gina Varela.

“Es una comedia divertidísima, con ese humor blanco al estilo de Mauricio Garcés, donde aparentemente todas las mujeres quieren contigo y te crees un gran seductor, pero al final terminas aporreado por todas ellas”, comentó Zurita sobre el proyecto. “Es una historia de enredos muy entretenida, en la que un hombre se desnuda emocionalmente y muestra su faceta más humana como seductor”, agregó.

