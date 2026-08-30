Eva Longoria lo tiene claro: nunca dejará ver a su hijo ‘Esposas Desesperadas’

Los próximos planes de Eva Longoria

Entre las experiencias que Eva Longoria recordó estuvo un encuentro con Tom Cruise durante la ceremonia en la que David Beckham recibió su estrella. Aunque aseguró que conoce al actor desde hace muchos años, reconoció que todavía le provoca la misma impresión verlo.

“La última vez que me quedé impresionada fue con Tom Cruise en la ceremonia de entrega de la estrella a David Beckham, y aún así me deja sin aliento. Es una gran estrella de cine. Lo conozco de toda la vida, pero para mí sigue siendo Tom Cruise”, expresó.

Eva Longoria (Getty Images)

La actriz también recordó uno de sus momentos más incómodos en una alfombra roja. Durante una aparición en Cannes, descubrió demasiado tarde que llevaba puesto su vestido al revés: El último percance con mi vestuario fue uno de esos que he tenido, sobre todo en Cannes. El peor fue cuando mi vestido no llegó a tiempo, así que tuve que ponerme otro. Ya estaba en la alfombra roja haciéndome fotos cuando mi estilista me vio y me dijo: «Lo llevas puesto al revés».

En contraste, la actriz está preparando un momento que seguramente le permitirá sumar puntos con Santiago: llevarlo a uno de los conciertos de Bruno Mars. El niño fue quien insistió en encontrar una fecha después de enterarse de que el cantante estaba de gira.

“La última vez que me gané puntos extra como madre, pronto lo haré de nuevo cuando lleve a mi hijo a ver a Bruno Mars. En cuanto vio que Bruno estaba de gira, exclamó: "¡No puede ser, Dios mío! Tenemos que encontrar una fecha para ir", y enseguida se puso a buscar en internet.

Pepe Bastón y Eva Longoria (Instagram)

La vida familiar también incluye momentos románticos con José Antonio Bastón. La pareja disfrutó recientemente de una escapada a Francia, donde recorrieron el Valle del Loira y visitaron un castillo: “Nuestra última cita fue en Francia con mi esposo, en el Valle del Loira. Fuimos a un castillo. Él siempre organiza algo especial, y fue muy romántico. Pero una cita típica para nosotros consiste en que yo cocine la cena, generalmente tacos, mientras él abre una botella de vino”, señaló.

The Last Sunrise, basada en el libro de la autora superventas del New York Times Anna Todd, ya está disponible en Prime Video.