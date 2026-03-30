La inesperada y prometedora colaboración de Eva Longoria con Kim Kardashian

¿De qué se trata la película The Fifth Wheel?

The Fifth Wheel está protagonizada por Nikki Glaser, Fortune Feimster y Brenda Song como tres mejores amigas de la preparatoria que intentan reconectar durante un fin de semana en Las Vegas, según la sinopsis oficial.

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Cuando una atractiva outsider (Kim Kardashian) se suma al viaje, se ven obligadas a enfrentar sus vidas caóticas, malas decisiones y su amistad que se está desmoronando.

El elenco lo completan Will Ferrell, Jack Whitehall, Casey Wilson y Scott MacArthur. Kardashian y Ferrell también participan como productores de la película.

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“Kim Kardashian es el eje de la película”, dijo Eva Longoria. “La pasamos increíble. Kim y yo somos amigas desde hace 25 años y, cuando conseguí el proyecto, me dijo: ‘Gracias a Dios Eva sabe que soy chistosa’”.

“Y lo es — es muy divertida”, añade. “Tengo muchas ganas de que el público vea lo bien que está en esta película y ojalá impulse más comedias hechas por mujeres”.