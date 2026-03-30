La inesperada y prometedora colaboración de Eva Longoria con Kim Kardashian

Eva Longoria está en su era de comedia. La actriz de Desperate Housewives habló con People sobre lo que llamó su “trabajo soñado”: dirigir la comedia femenina The Fifth Wheel, protagonizada por su amiga de años Kim Kardashian.
“Es muy divertido. Acabamos de terminar después de tres meses de rodaje. Cerramos en Las Vegas. Fue un trabajo soñado”, declaró la directora.
“Para empezar, es una comedia femenina grande, sin filtros y con clasificación R, que se siente actual y contemporánea”, añadió.
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¿De qué se trata la película The Fifth Wheel?
The Fifth Wheel está protagonizada por Nikki Glaser, Fortune Feimster y Brenda Song como tres mejores amigas de la preparatoria que intentan reconectar durante un fin de semana en Las Vegas, según la sinopsis oficial.
Cuando una atractiva outsider (Kim Kardashian) se suma al viaje, se ven obligadas a enfrentar sus vidas caóticas, malas decisiones y su amistad que se está desmoronando.
El elenco lo completan Will Ferrell, Jack Whitehall, Casey Wilson y Scott MacArthur. Kardashian y Ferrell también participan como productores de la película.
“Kim Kardashian es el eje de la película”, dijo Eva Longoria. “La pasamos increíble. Kim y yo somos amigas desde hace 25 años y, cuando conseguí el proyecto, me dijo: ‘Gracias a Dios Eva sabe que soy chistosa’”.
“Y lo es — es muy divertida”, añade. “Tengo muchas ganas de que el público vea lo bien que está en esta película y ojalá impulse más comedias hechas por mujeres”.
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Para Eva Longoria, cada día en el set de The Fifth Wheel estuvo lleno de risas. “Solo estar sentadas, platicando y riéndonos con Kim Kardashian y el resto. Nikki Glaser es muy profunda, tiene una perspectiva increíble y es muy sabia para su edad. Me encantaba sentarme a hablar con ellas. Fortune Feimster es pura luz, una alegría estar cerca de ella. Todos los días nos la pasábamos riendo sin parar”.
“También fue muy especial porque teníamos guionistas, productoras, elenco y directora mujeres”, añadió Eva Longoria. “No es algo común y se notaba. El ambiente en el set era distinto por eso”.
The Fifth Wheel es el segundo proyecto como directora de Longoria después de Flamin’ Hot (2023), que cuenta la historia detrás de la creación de los Flamin’ Hot Cheetos.
A inicios de este mes, Kim Kardashian y Will Ferrell fueron vistos en el set de la comedia de Netflix. Ella apareció caracterizada como showgirl de Las Vegas, con un bodysuit con pedrería y tocado de plumas, mientras él llevaba una peluca rubia larga y barba.
Por ahora, The Fifth Wheel no tiene fecha de estreno confirmada.