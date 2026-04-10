Eva Longoria habló con Us Weekly sobre su relación con el dinero, sus inicios laborales y cómo ha construido su enfoque financiero a lo largo del tiempo, combinando su carrera con distintos proyectos empresariales.
Eva Longoria revela la clave de su éxito financiero: “No desperdicio el dinero”
Dinero, carrera y decisiones personales
Para Longoria, el emprendimiento es una parte central de su vida. Ha participado en proyectos como Angel City FC y la marca Casa Del Sol Tequila, y recientemente se sumó a una iniciativa global con Lenovo para apoyar a emprendedores mediante mentoría, financiamiento y herramientas tecnológicas.
A pesar de su éxito, explicó que no tiene un estilo de vida ostentoso: “No tengo coches lujosos, no compro bolsas. Si me ves con una bolsa bonita, es porque alguien me la regaló”.
Sobre sus inicios, recordó que su primer trabajo fue cortando el pasto a los 10 años: empezó en su casa y su papá le pagó 20 dólares. Al día siguiente quiso repetir para ganar más dinero, pero él le dijo que así no funcionaba y que mejor ofreciera el servicio a los vecinos. Más adelante, su primer empleo formal fue en Wendy’s, donde ganaba alrededor de 3.35 dólares la hora, el salario mínimo en Texas en 1988. Incluso recordó la emoción que le dio recibir un aumento de 10 centavos.
Actualmente, se define como inversionista: “No desperdicio el dinero. Sí gasto, pero también invierto”. Su trabajo con su fundación ha estado enfocado en impulsar a mujeres, especialmente latinas, en el emprendimiento, destacando que este grupo inicia negocios a un ritmo muy superior al promedio nacional.
También habló de la influencia de su familia en su relación con el dinero: creció rodeada de mujeres independientes y financieramente estables, lo que marcó su perspectiva desde joven. Recordó especialmente a una tía que viajaba y le despertó el interés por conocer el mundo, lo que la llevó a pensar desde pequeña que sería exitosa, aunque no supiera exactamente en qué.
En cuanto a consejos financieros, explicó que en su casa siempre le decían que ahorrara, sin un objetivo específico, simplemente para tener un respaldo. Más adelante, un jefe le cambió esa visión al decirle que no solo se trata de ahorrar, sino de hacer que el dinero genere más dinero.
Sobre en qué le gusta gastar, mencionó que prioriza las experiencias: viajes, buenos hoteles, spas y restaurantes. De hecho, llevó ese interés a su trabajo en la serie Searching For de CNN.
También recordó algunos de sus primeros gastos importantes. Con uno de sus primeros sueldos en L.A. Dragnet, compró una chamarra de piel de aproximadamente 300 dólares, una compra que en su momento le pareció excesiva e incluso consideró devolverla.
Más adelante, durante su etapa en Desperate Housewives, recordó haber comprado un vestido sin mirar el precio en una tienda, algo que le hizo pensar que había alcanzado cierta estabilidad financiera. Aun así, aseguró que hoy en día sigue revisando las etiquetas antes de comprar.