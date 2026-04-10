Eva Longoria revela la clave de su éxito financiero: “No desperdicio el dinero”

Dinero, carrera y decisiones personales

Para Longoria, el emprendimiento es una parte central de su vida. Ha participado en proyectos como Angel City FC y la marca Casa Del Sol Tequila, y recientemente se sumó a una iniciativa global con Lenovo para apoyar a emprendedores mediante mentoría, financiamiento y herramientas tecnológicas.

Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

A pesar de su éxito, explicó que no tiene un estilo de vida ostentoso: “No tengo coches lujosos, no compro bolsas. Si me ves con una bolsa bonita, es porque alguien me la regaló”.

Sobre sus inicios, recordó que su primer trabajo fue cortando el pasto a los 10 años: empezó en su casa y su papá le pagó 20 dólares. Al día siguiente quiso repetir para ganar más dinero, pero él le dijo que así no funcionaba y que mejor ofreciera el servicio a los vecinos. Más adelante, su primer empleo formal fue en Wendy’s, donde ganaba alrededor de 3.35 dólares la hora, el salario mínimo en Texas en 1988. Incluso recordó la emoción que le dio recibir un aumento de 10 centavos.

Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Actualmente, se define como inversionista: “No desperdicio el dinero. Sí gasto, pero también invierto”. Su trabajo con su fundación ha estado enfocado en impulsar a mujeres, especialmente latinas, en el emprendimiento, destacando que este grupo inicia negocios a un ritmo muy superior al promedio nacional.

Getty Images (Monica Schipper/Getty Images)

También habló de la influencia de su familia en su relación con el dinero: creció rodeada de mujeres independientes y financieramente estables, lo que marcó su perspectiva desde joven. Recordó especialmente a una tía que viajaba y le despertó el interés por conocer el mundo, lo que la llevó a pensar desde pequeña que sería exitosa, aunque no supiera exactamente en qué.