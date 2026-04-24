Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Esta es la razón por la que el estilo de Eva Longoria sigue siendo referencia

Empresaria, directora, modelo, actriz e icono de la moda y belleza exitosa. ¿Habrá algo que Eva Longoria no haga bien? Hablemos de su estilo.
vie 24 abril 2026 01:30 PM
el estilo de eva longoria.jpg
La actriz que se ha mantenido durante años como ícono de la moda (vía Instagram (@evalongoria))

No es solo lo que usa, sino cómo lo usa. Eva Longoria lleva años demostrando que el estilo no se trata de seguir reglas, sino de entenderlas hasta el punto que te permita romperlas a tu favor. Desde su era en Desperate Housewives hasta sus recientes apariciones en proyectos y alfombras rojas, ha sabido moverse entre el lujo, la sensualidad y el control con una seguridad que pocas figuras logran sostener en el tiempo.

Una mujer que a parte de ser exitosa en sus negocios y proyectos sigue siendo reconocida por ser un referente icónico de la moda y la belleza, alguien que hace que cada elección vaya de la mano con una declaración. Sin duda vale la pena hablar de cómo es que la actriz se ha mantenido en una línea que no la baja del éxito.

Publicidad

De it-girl de los 2000 a ícono que no pierde el spotlight

Hay celebs que dependen del momento, y hay otras, como Eva Longoria, que saben evolucionar sin perder protagonismo. A sus 51 años, su lugar en la conversación de moda y belleza no es nostalgia, es vigencia. Desde sus inicios en televisión, y especialmente durante el gran éxito de Desperate Housewives, la actriz construyó una imagen que definió los 2000. Gabrielle Solis no solo era un personaje, era una referencia icónica que marcaba tendencia dentro y fuera de la pantalla.

eva longoria in black .jpg
Evolucionando con el paso de los años, Eva nos enseña que se puede lucir espectacular a cualquier edad y en cualquier etapa (vía Instagram (@_wistirialane / @evalongoria) )

Lo interesante es que esa presencia nunca desapareció, solo se transformó. Hoy, lejos de competir con nuevas generaciones, Eva Longoria se mueve con una seguridad que no depende de tendencias, sino de saber perfectamente quién es. No se trata solo de verse bien, sino de sostener una identidad a lo largo del tiempo. Y eso es lo que la mantiene, durante muchos años de carrera, no solo relevante, sino absolutamente protagonista.

Publicidad

La celeb que siempre tiene su estilo bajo control

Si algo define el estilo de Eva es su capacidad de dominar esa delgada línea entre lo sexy y lo elegante. Con el tiempo, su forma de vestir se ha vuelto mucho más precisa. Hoy apuesta por looks donde todo tiene intención, cortes que estilizan y paletas que funcionan a la perfección con cada ocasión.

look 2 eva longoria .jpg
Cada look más icónico que el anterior, Eva maneja perfecto la linea entre lo sexy y lo sofisticado (vía Instagram (@evalongoria))

En sus apariciones más recientes, hay una constante clara, siluetas que abrazan el cuerpo, looks monocromáticos y piezas que aportan ese toque de brillo esencial. Nada se siente improvisado, pero tampoco dentro de un mismo esquema. Hay una naturalidad en cómo lleva cada look que hace que todo se vea fácil, aunque claramente no lo sea. Longoria entiende su cuerpo, su imagen y el momento en el que está, y lo traduce en elecciones que no solo funcionan, sino que elevan su presencia en cada aparición.

look 1 eva longoria .jpg
Un look que a simple vista parece sencillo, pero no lo es. ¡Eva lo hace perfecto! (vía Instagram (@evalongoria) )

Sus aliados para las red carpets, eventos y runways

En eventos importantes, la celeb no solo destaca por cómo viste, sino por el equipo detrás que entiende perfectamente su estilo y apuesta por él. Cada look, está pensado, los detalles siempre están bien ejecutados y ese balance entre sensualidad y sofisticación se mantienen como constantes en su estilo.

eva longoria look .jpg
El look de Eva Longoria para la ACMA’s Opening Gala para David Geffen Galleries en Los Angeles (vía Instagram (@actressinsider))

En joyería, prefiere piezas que acompañan sin competir, aunque de vez en cuando se viste con un par de joyas que, sin duda, son icónicas. Mientras que en beauty sostiene una línea definida, piel luminosa, tonos nude y siempre con un lip combo espectacular.

Nostalgia que sigue vigente

A sus 51, no está de vuelta ni viviendo de una etapa pasada, ella nunca se fue. Su nombre sigue apareciendo en alfombras relevantes como la del Festival de Cannes, en campañas globales siendo embajadora de marcas como L'Oreal Paris y estando presente en espacios donde la imagen, en definitiva, importa, pero también la historia y trayectoria que hay detrás de ella.
(Obligatorio)
Moda

El look perfecto para jugar pádel sí existe (y es más fácil de lo que crees)

Publicidad

Tags

Eva Longoria Look

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

abril 2026

Publicidad