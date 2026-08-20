Sandra Bullock habló ampliamente sobre los últimos años de vida de su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, quien murió el 5 de agosto de 2023 a los 57 años después de enfrentar durante tres años la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Sandra Bullock habla por primera vez de los últimos años de su pareja, Bryan Randall
Sandra Bullock habló de los últimos años de su pareja, Bryan Randall
Sandra Bullock abordó por primera vez de manera extensa la enfermedad y el proceso que vivieron como familia durante una conversación con Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en el podcast SmartLess. El episodio estuvo disponible de manera anticipada para suscriptores de SiriusXM alrededor del 17 de agosto y tendrá su lanzamiento general el 24 de agosto.
Bullock y Randall comenzaron su relación en 2015, después de conocerse cuando ella lo contrató para fotografiar el quinto cumpleaños de su hijo Louis. Durante los cerca de ocho años que estuvieron juntos, formaron una familia junto a Louis y Laila, los dos hijos adoptivos de la actriz, además de la hija que Randall tuvo de una relación anterior.
La familia de Randall confirmó su muerte en 2023 y explicó que el fotógrafo había decidido mantener su diagnóstico en privado.
“Con gran tristeza compartimos que el 5 de agosto Bryan Randall falleció en paz tras una batalla de tres años con ALS. Bryan eligió desde temprano mantener su camino con la ELA en privado y quienes lo cuidamos hicimos lo mejor posible por honrar su petición”.
Sandra Bullock mantuvo en secreto el diagnóstico de Bryan Randall
Sandra Bullock explicó que la ELA comenzó a manifestarse de manera gradual y que determinar qué estaba ocurriendo tomó tiempo. El proceso, además, coincidió con el inicio de la pandemia de Covid-19, lo que hizo todavía más complicada la situación familiar.
“Él me pidió que no revelara su diagnóstico. No se me permitía hablar de ello. Esa fue su petición y lo intenté; la respeté”, explicó la actriz.
Durante los primeros meses, únicamente su hermana Gesine Bullock-Prado conocía la situación. “Mi hermana era la única que lo sabía durante un tiempo. Al principio dije: ‘Oh, puedo manejarlo. Puedo estar callada’”.
Con el paso del tiempo, Bullock decidió contarle lo que estaba viviendo a dos amigas cercanas: Jennifer Aniston y Amanda Anka, esposa de Jason Bateman. La actriz describió aquellos años como “una trifecta bastante oscura”, debido a que debía cuidar a Randall, criar a dos niños pequeños y, al mismo tiempo, enfrentar la incertidumbre de los ensayos de medicamentos durante el confinamiento.
Sobre el diagnóstico, señaló que no fue algo que los médicos pudieran determinar de inmediato: “No es que digas ‘oh, tienes estos síntomas, tienes ELA’. Es literalmente un proceso de eliminación a lo largo de un año… te dan todos estos hitos, estas cosas que hacer, estos agarres, estas pruebas de respiración…”.
También explicó que la enfermedad de Randall no era hereditaria: “La suya no era hereditaria, lo cual creo que es un gran alivio, pero fue como un año y algo de observar para ver qué era… Lo que vi, lo supe”.
Sandra Bullock resumió lo que significó atravesar aquella etapa mientras el mundo también enfrentaba una crisis sanitaria: “Estuvo enfermo la mitad de nuestra relación y el diagnóstico llegó casi al mismo tiempo que el manto de la pandemia”.
Para la actriz, la pérdida de Randall comenzó antes de su muerte. El deterioro provocado por la enfermedad hizo que Bullock tuviera que procesar cambios profundos mientras todavía estaba a su lado.
“Donde él estaba en su camino, tanto física como mentalmente, empecé a hacer el duelo por Bryan cuatro años antes de que falleciera. Había algo que había cambiado. Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”.
Bullock reconoció que durante ese periodo no tuvo oportunidad de detenerse a procesar completamente lo que estaba ocurriendo. “No creo que lo haya enfrentado hasta después de que falleció, porque estás como en una cinta de correr. Tienes que planificar en silencio”.
La situación también involucró a sus hijos, quienes, según explicó, eran “completamente conscientes” de lo que ocurría en casa. Su hijo Louis comenzó a tomar distancia del entorno más difícil aproximadamente dos años antes de la muerte de Randall.
“Vio que era una dinámica que no era saludable para él… eligió simplemente estar ahí y apoyarme en las cosas que le resultaban fáciles… pero se desenganchó de forma inteligente y dijo: ‘Este es un espacio más seguro para mí’”.
Su hija permaneció más cercana a Randall hasta aproximadamente seis meses antes de su muerte. Bullock explicó que respetó sus decisiones y le ofreció acompañarla en todo momento: “Si quieres ir a visitarlo, iré contigo y estaré justo ahí. Y si decides salir, estoy ahí”.
La actriz también recordó el esfuerzo que implicó cuidar a Randall en casa durante la pandemia. Desde conseguir personal especializado hasta encontrar enfermeros que pudieran ayudar con sus necesidades físicas, Bullock asumió buena parte de la responsabilidad.
“Me convertí en maníaca en mi vigilancia… encontré a cuatro hombres que fueran lo suficientemente fuertes, porque Bryan medía 1,88 y pesaba unos 100 kilos”.
Y al hablar del impacto que tuvo ese periodo en quienes acompañan a un paciente con una enfermedad degenerativa, resumió su experiencia con una frase contundente: “Los cuidadores se quedan solos”.
Bullock participó en la grabación desde Jackson Hole, Wyoming, mientras sus hijos se encontraban pescando cerca. La actriz explicó que se sintió en confianza para hablar de Randall junto a Bateman, Arnett y Hayes. El episodio de SmartLess estará disponible para todo el público el 24 de agosto de 2026.