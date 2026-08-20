Sandra Bullock habla por primera vez de los últimos años de su pareja, Bryan Randall

Sandra Bullock habló de los últimos años de su pareja, Bryan Randall

Sandra Bullock abordó por primera vez de manera extensa la enfermedad y el proceso que vivieron como familia durante una conversación con Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en el podcast SmartLess. El episodio estuvo disponible de manera anticipada para suscriptores de SiriusXM alrededor del 17 de agosto y tendrá su lanzamiento general el 24 de agosto.

Bullock y Randall comenzaron su relación en 2015, después de conocerse cuando ella lo contrató para fotografiar el quinto cumpleaños de su hijo Louis. Durante los cerca de ocho años que estuvieron juntos, formaron una familia junto a Louis y Laila, los dos hijos adoptivos de la actriz, además de la hija que Randall tuvo de una relación anterior.

Sandra Bullock y Bryan Randall (Jackson Lee/GC Images)

La familia de Randall confirmó su muerte en 2023 y explicó que el fotógrafo había decidido mantener su diagnóstico en privado.

“Con gran tristeza compartimos que el 5 de agosto Bryan Randall falleció en paz tras una batalla de tres años con ALS. Bryan eligió desde temprano mantener su camino con la ELA en privado y quienes lo cuidamos hicimos lo mejor posible por honrar su petición”.