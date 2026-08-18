Tormenta perfecta: Maya Boyd, la actriz de Broadway que debutará en Hollywood como Storm en la nueva película de 'X-Men'

Maya compartirá pantalla con Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue y Christopher Abbott como Charles Xavier; además de Adam Driver, quien será el villano Mister Sinister.

Maya Boyd: de bailarina a estrella de Broadway

Antes de conseguir el papel de Storm, Maya Boyd desarrolló su carrera en el teatro musical. Nació y creció en Ann Arbor, Michigan, y estudió la carrera de Bellas Artes en Teatro Musical en la University of Michigan.

Maya Boyd es la actriz que interpretará a Storm en la nueva película de 'X-Men' (John Lamparski/Getty Images)

Su formación comenzó, sin embargo, con la danza. Boyd contó a Broadway.com que durante buena parte de su infancia y adolescencia se consideró bailarina y que incluso participó en un programa de verano con Alvin Ailey antes de terminar la universidad.

El canto apareció de manera más tardía, durante una reunión aceptó cantar “I'd Rather Go Blind”, de Etta James, una experiencia que permitió a su familia descubrir una faceta que hasta entonces mantenía casi en secreto.

En la Universidad de Michigan participó en montajes de The Wild Party, Hair, Rent y Sophisticated Ladies.

Maya Boyd es la actriz que interpretará a Storm en la nueva película de 'X-Men' (Bennett Raglin/Getty Images for Black Women on )

También tomó clases de actuación que ampliaron su perspectiva sobre la profesión y la llevaron a integrar la actuación, el canto y la danza en su preparación como intérprete. Su ingreso profesional a Broadway ocurrió antes de que terminara la universidad.