Marvel Studios presentó en D23 al elenco principal de su nueva película de X-Men y confirmó a Maya Boyd como Storm. Para la actriz de 23 años, el papel representa su debut cinematográfico después de construir una carrera en Broadway como actriz, cantante y bailarina.
Tormenta perfecta: Maya Boyd, la actriz de Broadway que debutará en Hollywood como Storm en la nueva película de 'X-Men'
Maya compartirá pantalla con Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Cyclops, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue y Christopher Abbott como Charles Xavier; además de Adam Driver, quien será el villano Mister Sinister.
Maya Boyd: de bailarina a estrella de Broadway
Antes de conseguir el papel de Storm, Maya Boyd desarrolló su carrera en el teatro musical. Nació y creció en Ann Arbor, Michigan, y estudió la carrera de Bellas Artes en Teatro Musical en la University of Michigan.
Su formación comenzó, sin embargo, con la danza. Boyd contó a Broadway.com que durante buena parte de su infancia y adolescencia se consideró bailarina y que incluso participó en un programa de verano con Alvin Ailey antes de terminar la universidad.
El canto apareció de manera más tardía, durante una reunión aceptó cantar “I'd Rather Go Blind”, de Etta James, una experiencia que permitió a su familia descubrir una faceta que hasta entonces mantenía casi en secreto.
En la Universidad de Michigan participó en montajes de The Wild Party, Hair, Rent y Sophisticated Ladies.
También tomó clases de actuación que ampliaron su perspectiva sobre la profesión y la llevaron a integrar la actuación, el canto y la danza en su preparación como intérprete. Su ingreso profesional a Broadway ocurrió antes de que terminara la universidad.
Maya Boyd en Broadway: tres papeles que la hicieron brillar
Maya Boyd debutó en Broadway en 2023 con la reposición de Merrily We Roll Along, el musical de Stephen Sondheim dirigido por Maria Friedman.
Su trabajo incluyó los papeles de Mimi from Paramount y Make-Up Artist, además de ser understudy de Gussie Carnegie. La producción se presentó en el Hudson Theatre y obtuvo posteriormente el Tony al mejor revival de un musical.
La actriz todavía cursaba su último año en Michigan cuando llegó a Broadway. Para completar sus estudios tomó clases a distancia y logró graduarse mientras trabajaba en Nueva York.
Su siguiente proyecto fue mucho más visible. En mayo de 2024 asumió el papel principal de Juliet en & Juliet, el musical que imagina una nueva vida para la protagonista de Shakespeare a partir de canciones de Max Martin.
Boyd sustituyó a Lorna Courtney y permaneció en el espectáculo hasta el 8 de junio de 2025.
El tercer crédito de Broadway de Maya Boyd llegó en 2026 con Joe Turner's Come and Gone, obra de August Wilson dirigida por Debbie Allen.
Allí interpretó a Molly Cunningham en la reposición protagonizada por Taraji P. Henson, Cedric the Entertainer y Joshua Boone. La producción se presentó en el Barrymore Theatre entre abril y julio de 2026.
El papel también marcó un cambio dentro de su trayectoria; después de dos grandes musicales, Maya pasó a un drama teatral de August Wilson, uno de los autores fundamentales del teatro estadounidense del siglo 20.
Maya Boyd será la nueva Storm en 'X-Men'
Maya Boyd asumirá el personaje de Storm, que ya cuenta con dos intérpretes en la saga cinematográfica de X-Men.
Halle Berry interpretó a Ororo Munroe/Storm en la primera película de X-Men, estrenada en 2000, y regresó en X2: X-Men United (2003), X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Days of Future Past (2014).
La ganadora del Oscar convirtió al personaje en una de las figuras femeninas centrales de la primera etapa cinematográfica de la franquicia.
Storm es una mutante capaz de controlar los fenómenos meteorológicos. En las películas de Fox, Berry también señaló en distintas ocasiones que quería que el personaje tuviera mayor peso dentro de las historias y una personalidad más definida, una demanda relacionada con la relevancia que Storm posee en los cómics.
La versión joven de Ororo llegó con Alexandra Shipp, quien interpretó a Storm en X-Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019). Su versión correspondió a la etapa ambientada décadas antes de las películas protagonizadas por Halle Berry.
Shipp incluso expresó interés en que Storm recibiera una historia propia, más allá de su participación dentro de una película coral de los X-Men.
Ahora Marvel cambia nuevamente de intérprete y coloca el personaje en manos de una actriz cuya experiencia hasta este momento pertenece casi por completo al escenario.
Para Maya Boyd, Storm no solo representa su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel; será también su primer papel frente a una cámara de cine en Hollywood.