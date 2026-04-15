Sandra Bullock debuta en Instagram con guiño a 'Hechizo de Amor' y arrasa con millones de seguidores

Sandra Bullock debuta en Instagram con guiño a Hechizo de Amor

La actriz apareció con el usuario @sandrabullock y publicó un breve video detrás de cámaras de Hechizo de amor 2, secuela del clásico noventero que protagonizó junto a Nicole Kidman. En el clip, Sandra Bullock recrea uno de los momentos más icónicos de la película original: las “midnight margaritas”, mientras una jarra parece encenderse “por arte de magia”.

El caption, “Midnight somewhere…”, fue suficiente para detonar una ola inmediata de reacciones. En menos de 24 horas, su cuenta acumuló 4.3 millones de seguidores, confirmando el impacto intacto de una de las figuras más queridas de Hollywood.