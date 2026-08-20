Belinda dará vida a Florence Cassez en nueva serie de Prime Video

Belinda dará vida a Florence Cassez

Belinda protagonizará la nueva serie de Prime Video inspirada en Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro en México en 2005. Con esto se confirma que la mexicana atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. En 2024 formó parte de ¿Quién lo mató?, que se convirtió en el contenido más visto en la historia de Prime Video México; un año después protagonizó Mentiras, la serie, que rompió nuevamente récords y se convirtió en el título más visto de la plataforma en México.

Actualmente, la actriz se prepara para dar otro salto con Carlota, la ambiciosa serie de HBO Max en la que interpreta a la emperatriz de México en colaboración con actores como Jaime Lorente y Miguel Ángel Silvestre.

Belinda y Miguel Ángel Silvestre en la serie Carlota (HBO Max)

El caso Florence Cassez

En 2005, la francesa Florence Cassez y su entonces pareja, Israel Vallarta , fueron detenidos y señalados como integrantes de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

Al día siguiente de la detención, las cámaras de televisión mostraron un supuesto operativo en vivo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Las imágenes parecían mostrar a los agentes irrumpiendo en un rancho, deteniendo a los presuntos delincuentes y liberando a víctimas de secuestro. Investigaciones posteriores, determinaron que el operativo había sucedido un día antes y las autoridades recrearon la detención para las cámaras. El montaje terminó convirtiéndose en uno de los episodios más cuestionados de la historia reciente de la justicia mexicana.

Belinda dará vida a la francesa Florence Cassez en serie inspirada en su caso. (Getty Images)

Cassez fue condenada a 60 años de prisión por delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. Sin embargo, el caso comenzó a derrumbarse conforme salieron a la luz las irregularidades alrededor de su detención y del proceso.

La situación de Cassez provocó tensión diplomática entre México y Francia. El entonces presidente francés Nicolas Sarkozy presionaba públicamente por su liberación.