Belinda dará vida a Florence Cassez en nueva serie de Prime Video

La historia de Florence Cassez vuelve a la pantalla, esta vez con Belinda como protagonista. Prime Video confirmó este jueves que la actriz y cantante formará parte de una nueva serie inspirada en uno de los casos judiciales más controvertidos de México.
La producción no dio detalles del proyecto, sin embargo se espera que borde el secuestro de la familia Ramírez, el polémico montaje televisivo de la detención de la banda Los Zodiaco y la batalla legal que provocó un conflicto diplomático con Francia.
Publicidad
Belinda dará vida a Florence Cassez
Belinda protagonizará la nueva serie de Prime Video inspirada en Florence Cassez, la francesa acusada de secuestro en México en 2005. Con esto se confirma que la mexicana atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. En 2024 formó parte de ¿Quién lo mató?, que se convirtió en el contenido más visto en la historia de Prime Video México; un año después protagonizó Mentiras, la serie, que rompió nuevamente récords y se convirtió en el título más visto de la plataforma en México.
Al día siguiente de la detención, las cámaras de televisión mostraron un supuesto operativo en vivo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Las imágenes parecían mostrar a los agentes irrumpiendo en un rancho, deteniendo a los presuntos delincuentes y liberando a víctimas de secuestro. Investigaciones posteriores, determinaron que el operativo había sucedido un día antes y las autoridades recrearon la detención para las cámaras. El montaje terminó convirtiéndose en uno de los episodios más cuestionados de la historia reciente de la justicia mexicana.
Cassez fue condenada a 60 años de prisión por delitos relacionados con secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas. Sin embargo, el caso comenzó a derrumbarse conforme salieron a la luz las irregularidades alrededor de su detención y del proceso.
La situación de Cassez provocó tensión diplomática entre México y Francia. El entonces presidente francés Nicolas Sarkozy presionaba públicamente por su liberación.
Publicidad
La polémica llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En enero de 2013, la Primera Sala ordenó su liberación al considerar que las violaciones al debido proceso habían sido tan graves que impedían mantener su condena. La Corte no declaró que todos los hechos denunciados fueran falsos, sino que determinó que las irregularidades habían contaminado el proceso y afectado sus derechos.
¿Y qué pasó con Israel Vallarta?
Su historia no terminó con la liberación de Cassez. Israel Vallarta permaneció en prisión durante casi dos décadas sin recibir una sentencia condenatoria definitiva. En junio de 2026, un tribunal confirmó su absolución de todos los cargos, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más largos y polémicos derivados de aquel operativo de 2005.