Belinda celebra su cumpleaños en Nueva York: Aquí todas las sorpresas que recibió

Belinda festeja su cumpleaños en Nueva York

Aunque Belinda compartió pocos detalles de la celebración, su mamá publicó algunas imágenes que dejaron ver parte del festejo. Entre los detalles que más destacaron estuvieron los numerosos arreglos florales que recibió la cantante.

Belinda celebró su cumpleaños (Instagram)

“Felicidades mi bebé. Este cumpleaños es super especial porque estamos todos juntos en familia, compartiendo, celebrando y creando recuerdos que quedan para siempre”, escribió Belinda Schüll junto a las fotografías.

La recámara de la cantante quedó rodeada de distintos arreglos, entre ellos rosas rojas y moradas, además de globos de helio en forma de estrellas en tonos blanco, rosa y plata.

Belinda celebró su cumpleaños en Nueva York (Instagram)

Entre los regalos también hubo peonias, las flores favoritas de Belinda. La artista no dudó en compartir el detalle con sus seguidores: “Mi flores favoritas en el mundo, las peonias”, escribió junto a una fotografía del arreglo.