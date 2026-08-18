Belinda celebró el 15 de agosto su cumpleaños en medio de una etapa muy especial en su carrera. La cantante y actriz pasó la fecha en Nueva York acompañada por sus papás, Belinda Schüll e Ignacio Peregrín, y su hermano Nachito.
Belinda celebra su cumpleaños en Nueva York: Aquí todas las sorpresas que recibió
Belinda festeja su cumpleaños en Nueva York
Aunque Belinda compartió pocos detalles de la celebración, su mamá publicó algunas imágenes que dejaron ver parte del festejo. Entre los detalles que más destacaron estuvieron los numerosos arreglos florales que recibió la cantante.
“Felicidades mi bebé. Este cumpleaños es super especial porque estamos todos juntos en familia, compartiendo, celebrando y creando recuerdos que quedan para siempre”, escribió Belinda Schüll junto a las fotografías.
La recámara de la cantante quedó rodeada de distintos arreglos, entre ellos rosas rojas y moradas, además de globos de helio en forma de estrellas en tonos blanco, rosa y plata.
Entre los regalos también hubo peonias, las flores favoritas de Belinda. La artista no dudó en compartir el detalle con sus seguidores: “Mi flores favoritas en el mundo, las peonias”, escribió junto a una fotografía del arreglo.
Una noche de teatro antes de sus próximos proyectos
El festejo familiar también incluyó una salida al teatro. Belinda y sus acompañantes fueron al Palace Theatre de Nueva York para disfrutar de The Lost Boys: A New Musical.
Después de la función, la familia continuó la celebración con una cena en la que los meseros sorprendieron a la cantante cantando el Happy Birthday.
El cumpleaños llega mientras Belinda se prepara para una nueva etapa profesional. Uno de sus proyectos más importantes es Carlota, serie de época en la que interpreta a Carlota de Habsburgo, personaje histórico que representa uno de los mayores retos de su carrera como actriz.
A este proyecto se suma una colaboración musical que ha generado expectativa: Belinda unirá su voz con Danna en Dolce Vita, canción cuyo lanzamiento está programado para el 27 de agosto.
“Un sueño del que no se puede despertar llega con DOLCE VITA de @danna y @belindapop. Disponible el 27 de agosto”, se lee en la publicación que anuncia el sencillo. En el arte oficial, ambas cantantes aparecen con llamativos looks y joyería, anticipando la estética que acompañará esta colaboración.