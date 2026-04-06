⁠Quién es Role Model, el nuevo novio de Dakota Johnson ocho años menor que ella

Después de meses de rumores sobre una posible relación entre Dakota Johnson y Role Model, finalmente el noviazgo se confirmó: la actriz y el cantautor fueran vistos besándose.
Después de una larga relación con Chris Martin, la actriz Dakota Johnson ha vuelto a enamorarse de un músico de 28 años, de quien te diremos todo lo que debes saber.
Publicidad
¿Quién es Role Model?
Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury, nació el 15 de mayo de 1997 en Maine, Estados Unidos, y actualmente tiene 28 años. En una entrevista que concedió a Nylon, confesó que no estaba en sus planes dedicarse a la música: “Me encantaba el cine, hacía videos con mis amigos durante la secundaria y terminé estudiando cine”.
Sin embargo, durante la universidad, después de conocer a dos chicos que rapeaban, terminó enamorándose de la música: “terminaron dejando todo el equipo en mi habitación y pasé dos semanas completamente obsesionado, faltando a clases y aprendiendo a usar Logic. ¡Me enamoré al instante y aquí estoy!”.
En cuanto su vida personal, a ese mismo medio, contó que sus padres siempre han sido muy cercanos a él y sus hermanos porque su mamá es maestra de educación especial y su papá puso su oficina en su casa. Role Model confesó que son justamente sus padres sus modelos a seguir.
Antes de Dakota Johnson, Role Model fue pareja de la influencer Emma Chamberlain de 2020 a 2023, siendo su única relación amorosa pública desde que ganó fama gracias a su música.
Publicidad
La carrera musical de Role Model
Comenzó su carrera en la música de forma independiente en 2016, cuando lanzó música como rapero bajo el nombre Tucker; sin embargo, fue hasta 2017 que lazó su primer EP, Arizona In The Summer con cuatro canciones.
Fue firmado por Interscope Records, de acuerdo con Vogue , y desde entonces ha ampliado su repertorio musical. Su primer álbum fue Rx y se estrenó en 2022, seguido por Kansas Anymore de 2024 y la versión extendida de ese mismo disco, Kansas Anymore (The Longest Goodbye) de 2025.
En Spotify , la canción más escuchada de Role Model hasta la fecha es Sally, When The Wine Runs Out, que acumula más de 220,000,000 de escuchas (tiene 9.4 millones de oyentes mensuales como artista). Además de la música, según IMDb , participará en la película Good Sex que estrenará este 2026 y donde comparte créditos con Natalie Portman y Mark Ruffalo.
Publicidad
El noviazgo de Dakota Johnson y Role Model
Los rumores de esta relación comenzaron cuando TMZ fotografió a Dakota Johnson y a Role Model cenando con amigos en un restaurante de Beverly Hills. En enero, nuevamente fueron vistos juntos en restaurantes de Los Ángeles, lo que aumentó las sospechas de un posible noviazgo.
En marzo la pareja fue nuevamente vista durante el concierto que Paul McCartney dio en la misma ciudad de California. Sin embargo, fue hasta el pasado 3 de abril que se confirmó la relación después de que fueran fotografiados besándose, como compartieron medios como TMZ y Page Six.
El noviazgo entre Dakota Johnson y Role Model llegó después de que la actriz de Materialists tuviera una relación de ocho años con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, la cual terminó en 2025. Hasta ahora, no ha habido una declaración por parte de Role o Dakota sobre sus múltiples salidas juntos, así como de las últimas fotografías donde se les ve besándose.