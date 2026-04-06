⁠Quién es Role Model, el nuevo novio de Dakota Johnson ocho años menor que ella

¿Quién es Role Model?

Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury, nació el 15 de mayo de 1997 en Maine, Estados Unidos, y actualmente tiene 28 años. En una entrevista que concedió a Nylon , confesó que no estaba en sus planes dedicarse a la música: “Me encantaba el cine, hacía videos con mis amigos durante la secundaria y terminé estudiando cine”.

Role Model quería ser cineasta antes de comenzar su carrera musical. (Getty Images)

Sin embargo, durante la universidad, después de conocer a dos chicos que rapeaban, terminó enamorándose de la música: “terminaron dejando todo el equipo en mi habitación y pasé dos semanas completamente obsesionado, faltando a clases y aprendiendo a usar Logic. ¡Me enamoré al instante y aquí estoy!”.

No planeaba dedicarse a la música. (Getty Images)

En cuanto su vida personal, a ese mismo medio, contó que sus padres siempre han sido muy cercanos a él y sus hermanos porque su mamá es maestra de educación especial y su papá puso su oficina en su casa. Role Model confesó que son justamente sus padres sus modelos a seguir.

Antes de Dakota Johnson, Role Model fue pareja de la influencer Emma Chamberlain de 2020 a 2023, siendo su única relación amorosa pública desde que ganó fama gracias a su música.