Dakota Johnson desata rumores de romance con el cantante Role Model tras su separación de Chris Martin

Los romances de Dakota Johnson y Role Model

En junio del año pasado se confirmó que DakotaJohnson y Chris Martin habían terminado su relación después de casi ocho años juntos. Una fuente le dijo al The Sun que el líder de Coldplay y la actriz terminaron debido a su diferencia de edad de 12 años y el tema de tener hijos.

Dakota Johnson (Getty Images)

“Dakota llevaba años intentando que ella y Chris hicieran funcionar su relación, y cada vez que se separaban, la situación la afectaba profundamente”, aseguró una fuente en declaraciones realizadas en junio. “Dakota ha estado desesperada por que ella y Chris hagan ejercicio durante años, y cada vez que se separaban, estaba devastada y lloraba”, agregó.

Chris Martin (Getty Images)

Según el informante, Martin, quien comparte a sus hijos Apple, de 21 años, y Moses, de 19, con su exesposa Gwyneth Paltrow, y Johnson mantuvieron durante años una relación intermitente, marcada por desacuerdos recurrentes, incluidos temas relacionados con los hijos del músico.

Actualmente, circulan rumores de que el intérprete de “Hymn for the Weekend” estaría saliendo con la actriz Sophie Turner.

Role Model (Getty Images)

Mientras tanto, Role Model fue vinculado recientemente con la influencer Emma Chamberlain. El ex rapero y el podcaster, de 24 años, se separaron en 2023 después de tres años.