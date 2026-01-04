Dakota Johnson desata rumores de romance con el cantante Role Model tras su separación de Chris Martin

Dakota Johnson desató rumores de un posible romance con el músico Role Model a más de seis meses de separarse de Chris Martin.
La protagonista de Cincuenta sombras de Grey fue vista en una actitud muy cercana mientras cenaba con amigos, según fotos obtenidas por el portal de noticias TMZ.
Dakota Johnson volvió a acaparar titulares al ser vinculada sentimentalmente con el músico Role Model, a más de seis meses de su separación de Chris Martin. La actriz fue captada en actitud cercana y relajada durante una cena con amigos, lo que avivó las especulaciones sobre un posible nuevo romance.
El medio señaló que la actriz, de 36 años, y el cantante, de 28, se mostraron muy cercanos durante una cena íntima a la luz de las velas junto a un grupo de amigos. De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, la protagonista de Madame Web estuvo recostada junto al músico en un ambiente relajado y cómplice.
En otro momento de la velada, Johnson fue captada bebiendo un martini mientras ambos se inclinaban uno hacia el otro, absortos en la conversación con sus acompañantes, lo que reforzó los rumores de un posible romance.
Los romances de Dakota Johnson y Role Model
En junio del año pasado se confirmó que DakotaJohnson y Chris Martin habían terminado su relación después de casi ocho años juntos. Una fuente le dijo al The Sun que el líder de Coldplay y la actriz terminaron debido a su diferencia de edad de 12 años y el tema de tener hijos.
“Dakota llevaba años intentando que ella y Chris hicieran funcionar su relación, y cada vez que se separaban, la situación la afectaba profundamente”, aseguró una fuente en declaraciones realizadas en junio. “Dakota ha estado desesperada por que ella y Chris hagan ejercicio durante años, y cada vez que se separaban, estaba devastada y lloraba”, agregó.
Según el informante, Martin, quien comparte a sus hijos Apple, de 21 años, y Moses, de 19, con su exesposa Gwyneth Paltrow, y Johnson mantuvieron durante años una relación intermitente, marcada por desacuerdos recurrentes, incluidos temas relacionados con los hijos del músico.
Actualmente, circulan rumores de que el intérprete de “Hymn for the Weekend” estaría saliendo con la actriz Sophie Turner.
Mientras tanto, Role Model fue vinculado recientemente con la influencer Emma Chamberlain. El ex rapero y el podcaster, de 24 años, se separaron en 2023 después de tres años.