Callum Turner habla por primera vez de su boda con Dua Lipa: “Fue el día más hermoso de mi vida”

Callum Turner habló por primera vez sobre su boda conDua Lipa y compartió la emoción que le dejó uno de los días más importantes de su vida.
El actor recordó la celebración que tuvo lugar este verano y reconoció que todavía le resulta extraño que un momento tan personal de su vida ahora sea comentado públicamente.
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Callum Turner habla por primera vez de su boda con Dua Lipa
Callum Turner, quien suele mantener su vida personal lejos de los reflectores, reconoció que la celebración de su boda con la intérprete de "Be the one" tuvo un significado especial para ambos.
Aunque la pareja prefirió mantener los detalles de sus ceremonias en privado, el actor aseguró que recuerda la celebración como uno de los momentos más especiales de su vida.
“Fue increíble, y fue… fue el día más hermoso de mi vida”, dijo Turner al recordar la boda durante una entrevista con Esquire.
La pareja celebró su matrimonio con dos bodas. Primero, Dua Lipa y Callum Turner se casaron el 31 de mayo en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres.
Días después, el 6 de junio, realizaron una segunda celebración en Villa Valguarnera, en Sicilia, Italia, rodeados de familiares y amigos.
El actor también contó que desde entonces han comenzado a experimentar una situación nueva: recibir felicitaciones de personas que no conocen.
“Ayer fuimos al parque y todos los que pasaban nos decían: ‘¡Felicidades!’. Ha sido bastante surrealista”, afirmó Turner.
Para Callum, quien estrenará la serie cyberpunk Neuromancer en enero de 2027, esa atención resulta especialmente extraña porque el matrimonio pertenece a una parte muy personal de su vida.
“En general, es extraño cuando te sucede algo tan personal y luego se habla de ello públicamente y por mucha gente”, añadió.
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De Londres a Sicilia: así celebraron Dua Lipa y Callum Turner su matrimonio
Después de la primera ceremonia, una fuente cercana a Dua Lipa le contó a la revista People que la cantante estaba muy feliz con la manera en que se llevó a cabo la celebración en Londres.
“La ceremonia en Londres fue exactamente lo que querían. Fue íntima y significativa, y estuvieron rodeados de sus seres queridos”, explicó el informante, quien también señaló que después de la ceremonia tuvieron una pequeña celebración.
La decisión de realizar una segunda boda en Italia respondió al deseo de combinar dos experiencias diferentes.
“Así pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos: un momento íntimo a solas y una gran celebración con familiares y amigos en Italia”, dijo el allegado a la pareja.
Sicilia también tiene un significado especial para ambos. Después de su segunda celebración, Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su luna de miel y recorrieron algunos de los destinos de la costa del país.
Una fuente explicó que Italia era una elección natural para ellos debido a los recuerdos que han construido en ese país.
“Regresar a Sicilia para celebrar su boda y crear aún más recuerdos fue algo muy especial”, dijo la fuente. “Eso hizo que Italia fuera la opción natural para su luna de miel”.
La pareja había confirmado su compromiso en junio de 2025, después de varios meses de rumores sobre su relación.
Las primeras versiones sobre un posible romance surgieron en enero de 2024 y, meses después, Dua Lipa hizo oficial su relación con Turner en Instagram y luego fueron vistos en la Ciudad de México como cualquier pareja de enamorados por las calles de la colonia Roma.