Callum Turner habla por primera vez de su boda con Dua Lipa: “Fue el día más hermoso de mi vida”

Callum Turner habla por primera vez de su boda con Dua Lipa

Callum Turner, quien suele mantener su vida personal lejos de los reflectores, reconoció que la celebración de su boda con la intérprete de "Be the one" tuvo un significado especial para ambos.

Aunque la pareja prefirió mantener los detalles de sus ceremonias en privado, el actor aseguró que recuerda la celebración como uno de los momentos más especiales de su vida.

Dua Lipa y Callum Turner: las primeras fotos de su boda (Instagram / Dua Lipa)

“Fue increíble, y fue… fue el día más hermoso de mi vida”, dijo Turner al recordar la boda durante una entrevista con Esquire.

La pareja celebró su matrimonio con dos bodas. Primero, Dua Lipa y Callum Turner se casaron el 31 de mayo en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres.

Días después, el 6 de junio, realizaron una segunda celebración en Villa Valguarnera, en Sicilia, Italia, rodeados de familiares y amigos.

Dua Lipa y Callum Turner: las primeras fotos de su boda (Instagram / Dua Lipa)

El actor también contó que desde entonces han comenzado a experimentar una situación nueva: recibir felicitaciones de personas que no conocen.

“Ayer fuimos al parque y todos los que pasaban nos decían: ‘¡Felicidades!’. Ha sido bastante surrealista”, afirmó Turner.

Para Callum, quien estrenará la serie cyberpunk Neuromancer en enero de 2027, esa atención resulta especialmente extraña porque el matrimonio pertenece a una parte muy personal de su vida.

“En general, es extraño cuando te sucede algo tan personal y luego se habla de ello públicamente y por mucha gente”, añadió.