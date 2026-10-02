Carlota Casiraghi se separa del escritor Nicolas Mathieu; revelan el motivo

Carlota Casiraghi se separa del escritor Nicolas Mathieu

De acuerdo con la misma publicación, la separación de Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu se habría dado por diferencias en sus planes como familia: Ella quería ser mamá otra vez y él no. Esta versión ha sido retomada por otros medios europeos, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la ruptura ni sus supuestos motivos.

La relación entre la hija de Carolina de Mónaco y el escritor francés se hizo pública en 2024, poco después de la separación de Carlota de Dimitri Rassam. A diferencia de sus relaciones anteriores, la pareja mantuvo un perfil muy bajo y durante meses evitó aparecer junta en eventos públicos. Las primeras imágenes de ambos fueron publicadas por Paris Match, mientras que su primera aparición pública como pareja llegó hasta abril de 2026, durante el Masters 1000 de Montecarlo.



La literatura fue una de sus pasiones en común. Carlota, graduada en Filosofía y presidenta de los Rencontres Philosophiques de Monaco, comparte desde hace años un fuerte vínculo con el mundo de los libros. Mathieu, por su parte, es uno de los escritores franceses más reconocidos de su generación y ganó el Premio Goncourt en 2018 por Leurs enfants après eux. Durante su relación incluso vivieron en París y los Vosgos, región de origen del escritor.