Robbie Williams responde a las acusaciones de supuesto consumo de drogas tras la final del Mundial 2026

Robbie Williams ha hablado abiertamente sobre sus problemas con las adicciones

Las especulaciones cobraron fuerza debido a que Robbie Williams ha hablado abiertamente durante años sobre sus problemas con las adicciones y su proceso de recuperación.

Robbie Williams (Getty Images)

En una entrevista reciente con el diario español El País, el cantante explicó que lleva un cuarto de siglo alejado del alcohol y que hoy enfrenta la ansiedad desde una perspectiva muy distinta.

"Llevo 25 años sin beber. Eso no me resulta difícil. Lo difícil es afrontar la vida tal como es. Pero ahora confío en mí mismo".

También dejó claro que ya no considera que un mal día represente un riesgo de recaída: "No creo que por tener un día de ansiedad vaya a salir a consumir cocaína y recaer. Simplemente lo aceptaré y aprenderé a vivir con ello. Me conozco y confío en mí mismo más que antes".

Robbie Williams (Getty Images)

El intérprete reconoció que las experiencias vividas forman parte de quien es hoy, aunque admitió que, si pudiera cambiar algo de su pasado, preferiría no haber cargado con algunas de esas dificultades.

"Probablemente no habría empezado a beber ni a consumir drogas. Pero claro, soy todo eso porque lo hice. No sé si, si tuviera una máquina del tiempo, cambiaría algo".