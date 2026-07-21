La participación de Robbie Williams en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dio mucho de qué hablar, aunque no solo por su actuación. Horas después del partido entre España y Argentina, un video del cantante durante una entrevista comenzó a circular en redes sociales y provocó una ola de especulaciones, luego de que un pequeño objeto blanco cayera de su boca mientras hablaba frente a un micrófono.
Ante los rumores sobre un supuesto consumo de drogas, el artista británico decidió responder personalmente y explicar qué ocurrió.
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Robbie Williams responde a las acusaciones de supuesto consumo de drogas tras la final del Mundial 2026
Robbie Williams, quien interpretó el himno oficial del Mundial 2026, "Desire", junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, publicó un video en sus redes sociales para aclarar el incidente que rápidamente se volvió viral.
Con su característico sentido del humor, apareció recostado en la cama y comenzó diciendo: "Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer".
Después, bromeó sobre las versiones que circulaban en internet sobre un supuesto consumo de drogas: :"Fui muy poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero no pasa nada porque tengo varios más". Acto seguido mostró dos caramelos de menta sobre la lengua, dejando claro que el objeto que apareció en el video no era ninguna sustancia ilegal.
En las imágenes que se viralizaron se observa cómo un pequeño objeto sale de su boca mientras respondía preguntas para MagentaTV. Al intentar retirarlo, el dulce terminó pegándose en su frente, lo que hizo aún más llamativo el momento.
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Robbie Williams ha hablado abiertamente sobre sus problemas con las adicciones
Las especulaciones cobraron fuerza debido a que Robbie Williamsha hablado abiertamente durante años sobre sus problemas con las adicciones y su proceso de recuperación.
En una entrevista reciente con el diario español El País, el cantante explicó que lleva un cuarto de siglo alejado del alcohol y que hoy enfrenta la ansiedad desde una perspectiva muy distinta.
"Llevo 25 años sin beber. Eso no me resulta difícil. Lo difícil es afrontar la vida tal como es. Pero ahora confío en mí mismo".
También dejó claro que ya no considera que un mal día represente un riesgo de recaída: "No creo que por tener un día de ansiedad vaya a salir a consumir cocaína y recaer. Simplemente lo aceptaré y aprenderé a vivir con ello. Me conozco y confío en mí mismo más que antes".
El intérprete reconoció que las experiencias vividas forman parte de quien es hoy, aunque admitió que, si pudiera cambiar algo de su pasado, preferiría no haber cargado con algunas de esas dificultades.
"Probablemente no habría empezado a beber ni a consumir drogas. Pero claro, soy todo eso porque lo hice. No sé si, si tuviera una máquina del tiempo, cambiaría algo".
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Robbie Williams se llevó un recuerdo especial del Mundial
Más allá de la polémica, Robbie Williams aseguró que formar parte de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo fue una experiencia que difícilmente olvidará.
Tras su presentación compartió un mensaje en Instagram en el que expresó su emoción por haber participado en un momento histórico para el futbol.
"Recordaré este día para siempre. Es difícil resumirlo en un vídeo de Instagram, pero aquí les dejo un pequeño fragmento de la magia que viví hoy. Y qué himno tan increíble para inmortalizarlo".
El cantante también aprovechó para felicitar a España por conquistar el título mundial y reconoció a todas las selecciones que formaron parte del torneo.
Mientras tanto, el artista continúa con la promoción de Britpop, su más reciente álbum de estudio, publicado en enero de 2026, que debutó en el primer lugar de las listas de popularidad del Reino Unido.