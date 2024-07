La razón de Robbie Williams para rechazar una cita con Beyoncé

Guy Chambers, colaborador del cantante británico, reveló que en 1998 las estrellas se conocieron en Top Of The Pops y Beyoncé coqueteó con Robbie, ocho años mayor que ella, pero él la rechazó.

Al hablar con Chris Difford de Squeeze en su podcast 'I Never Thought It Would Happen', Guy dijo que la rechazó porque pensó que era demasiado joven. En ese momento, Robbie tenía 24 años, mientras que Beyoncé, apenas tenía 16.





¿Te perdiste el desfile? Aquí te contamos todos los detalles. Ayer se realizó el desfile de la colección Menswear SS24, el primero de Pharrell Williams como Director Creativo y al que muchas celebridades como Beyoncé se dieron cita. Para el front Row Queen B usó un conjunto pijamero de la maison en color amarillo, pero lo que también robo miradas fueron sus accesorrios y es que usó un collar T de tiffany & Co personalizado, así como un anillo Picasso Studio y dos Jean Schlumberger.¿Te perdiste el desfile? (Cortesía Tiffany & Co.)

"Cuando finalmente salí en Top Of The Pops con Robbie, fue un gran momento. Fue en 1998. Recuerdo a Destiny's Child. Y recuerdo a Beyoncé. Era increíblemente joven entonces. La recuerdo asomada a la puerta del camerino, con las otras dos, coqueteando con Robbie intentando llamar su atención. Él estaba como: 'Oh, ella es demasiado joven. No voy a hacerlo' ".

Mientras tanto, Robbie reveló anteriormente que Cameron Diaz lo animó a reavivar su romance con su ahora esposa Ayda Field después de una breve ruptura cuando eran novios.