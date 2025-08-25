Demandan a Robbie Williams por la autoría de uno de sus más grandes éxitos: 'Angels'

La emblemática canción Angels —que se convirtió en un himno global y consolidó la carrera como solista de Robbie Williams — ahora está en el centro de una disputa legal que podría sentar precedentes en el ámbito de los derechos de autor.
Más de 25 años después del lanzamiento de “Angels”, Robbie Williams vuelve a estar en el centro de atención al enfrentar una demanda que pone en duda la autoría de la canción que lo llevó a la fama.
Ray Heffernan, un compositor originario de Dublín, presentó una demanda en tribunales del Reino Unido y Alemania, en ella alega que él escribió Angels y que Williams se la compró por una pequeña suma antes de que se convirtiera en un éxito mundial. Ahora, amparado en una ley europea conocida como “cláusula superventas”, Heffernan reclama una compensación.
Esta norma permite a los autores reclamar un porcentaje de las ganancias si una obra que vendieron por poco dinero se vuelve un gran éxito. Heffernan exige ahora el 33% de las ganancias futuras de Angels, que ya supera los 650 millones de reproducciones en Spotify.
Cabe destacar que el autor describe esta disputa como una confrontación desproporcionada: él, un compositor dublinés sencillo, frente a Williams, cuyo patrimonio estimado ronda los 300 millones de euros. Aun así, enfatiza que no es una cuestión de dinero —más bien, de reconocimiento y justicia creativa: “¿Por qué nos tratan tan a la ligera, sobre todo cuando nuestras canciones son la piedra angular de todo el espectáculo?”, señaló.
La historia detrás de la creación de
Angels
De acuerdo con The Irish Independent, Ray Heffernan afirma que fue coautor de la versión original de Angels, entonces llamada Angels in Paris, la cual fue compuesta en 1996 tras una tragedia personal: la pérdida del embarazo de su pareja.
Según su relato, ese mismo año conoció a Robbie Williams en un pub dublinés; posteriormente grabaron juntos una maqueta y el cantante británico llevó esa base al famoso compositor Guy Chambers, quien colaboró en la versión definitiva del tema.
A cambio de firmar una renuncia a sus derechos, Heffernan recibió una oferta de 7,500 euros con la promesa de ser mencionado en los créditos del álbum Life thru a Lens (1997). Sin embargo, su nombre nunca apareció en los créditos oficiales.