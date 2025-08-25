Demandan a Robbie Williams por la autoría de uno de sus más grandes éxitos: 'Angels'

Robbie Williams enfrenta demanda por autoría de su icónico tema “Angels”

Más de 25 años después del lanzamiento de “Angels”, Robbie Williams vuelve a estar en el centro de atención al enfrentar una demanda que pone en duda la autoría de la canción que lo llevó a la fama.

Ray Heffernan, un compositor originario de Dublín, presentó una demanda en tribunales del Reino Unido y Alemania, en ella alega que él escribió Angels y que Williams se la compró por una pequeña suma antes de que se convirtiera en un éxito mundial. Ahora, amparado en una ley europea conocida como “cláusula superventas”, Heffernan reclama una compensación.

Robbie Williams enfrenta demanda por supuesta infracción de derechos de autor relacionada con su éxito de 1997, “Angels". (Scott Gries/Getty Images)

Esta norma permite a los autores reclamar un porcentaje de las ganancias si una obra que vendieron por poco dinero se vuelve un gran éxito. Heffernan exige ahora el 33% de las ganancias futuras de Angels, que ya supera los 650 millones de reproducciones en Spotify.

Cabe destacar que el autor describe esta disputa como una confrontación desproporcionada: él, un compositor dublinés sencillo, frente a Williams, cuyo patrimonio estimado ronda los 300 millones de euros. Aun así, enfatiza que no es una cuestión de dinero —más bien, de reconocimiento y justicia creativa: “¿Por qué nos tratan tan a la ligera, sobre todo cuando nuestras canciones son la piedra angular de todo el espectáculo?”, señaló.