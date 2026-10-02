Halle Berry, demandada por su ex Olivier Martinez por presunto maltrato a su hijo: pide su custodia

¿De qué acusa Olivier Martinez a Halle Berry?

De acuerdo con documentos judiciales citados por People, Oliver Martinez señaló que el supuesto incidente ocurrió el 26 de septiembre de 2026. En su declaración, aseguró que Berry sujetó a su hijo por el cuello y lo habría asfixiado durante una discusión.

El actor también sostuvo que no se trató de un episodio aislado y denunció presuntos incidentes anteriores de agresiones físicas, verbales y emocionales. Estas afirmaciones forman parte de su solicitud judicial y no constituyen, por sí mismas, una determinación de culpabilidad.



Según la versión presentada por Oliver Martinez ante el tribunal, la discusión del 26 de septiembre escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico. El actor afirmó que Halle Berry sujetó a Maceo por el cuello y lo habría asfixiado.

En los documentos también describió otros episodios que, según él, habrían ocurrido durante los últimos años. Entre sus señalamientos incluyó presuntas agresiones físicas y comentarios que considera parte de un patrón de maltrato verbal y emocional.

Oliver Martinez pidió que se le conceda la custodia exclusiva de su hijo y solicitó medidas para limitar el contacto de Berry con el menor mientras se resuelve el conflicto legal. La petición se produce en medio de una relación de coparentalidad que ya había tenido desacuerdos ante la justicia.

